باتنة: حوالي 200 طفل في المهرجان الأوراسي للرياضات الذهنية في طبعته الثانية

باتنة - كان حوالي 200 طفل وطفلة من ولايتي باتنة وبسكرة على موعد يوم السبت مع تظاهرة المهرجان الأوراسي للرياضات الذهنية في طبعته الثانية, الذي احتضنه المركب الجواري بالقطب الحضري حملة3 ببلدية وادي الشعبة (باتنة).

وأكد المشرف العام على برنامج علمني المنظم لهذا المهرجان, بوكري بوخرص, لـ/وأج/, بأن "هذه التظاهرة ركزت على مسابقتين أساسيتين تمثلتا في السوروبان أو الحساب الذهني وكذا الأكواب السريعة", مضيفا بأنه تم استهداف الفئات العمرية من 4 الى 16 سنة.

وأشار ذات المصدر الى ان المشاركين من التحضيري والإبتدائي والمتوسط كانت مستوياتهم "جد مقبولة" حيث تمكنوا من حل 100 عملية في أحسن توقيت ووفق المعايير الدولية.

وتهدف هذه التظاهرة, التي دامت يوما واحدا, الى إعطاء الأطفال فرصة للتعرف على مهاراتهم ومستوياتهم في التخصصين وكذا التدرب على المعايير الدولية خاصة بعد المشاركة النوعية لبعضهم في بطولة العالم, التي احتضنتها تركيا سنة 2018 والتي مكنت من تكوين حكام دوليين, حسبما أضافه السيد بوكري.

وتندرج التظاهرة كذلك ضمن المساعي المتواصلة لصقل مواهب الأطفال المهتمين بالتدريب والحساب الذهني وتطوير مهاراتهم بالمنطقة الى جانب اختيار نخبة من التلاميذ لتمثيل الجزائر في هذا الميدان بالمحافل الدولية.

وتم على هامش المهرجان تنظيم معرض متنوع لبيع ألعاب الذكاء والألعاب التربوية نال استحسان الأولياء الذين ثمنوا مثل هذه المبادرات التي تعمل -حسبهم- على ترقية الطفل وتنمية مهاراته الشخصية مما يساعده على التحصيل العلمي وتحقيق نتائج جيدة في مساره الدراسي.