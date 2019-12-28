الدورة الوطنية للكرة الحديدية للأشبال بمرسى الكبير: تتويج الثنائي عسوس و فلاحي من جديوية

وهران- توج الثنائي عسوس و فلاحي من نادي مولودية جديوية (غليزان) بلقب الدورة الوطنية للكرة الحديدية للأشبال في اختصاص اللعب القصير التي اختتمت منافساتها سهرة أمس الجمعة ببلدية مرسى الكبير بوهران.

و تمكن ثنائي اتحاد جديوية من فرض سيطرته على المنافسة والتتويج باللقب على حساب الثنائي داواوي ومنادي من حجوط فيما عاد المركز الثالث لممثلي بلدية سيدي الشحمي (وهران), ميهوب و راجع, فيما نال لقب مسابقة رماية الدقة خالدي رضا من نادي "الونشريس" لمرسى الكبير و المرتبة الثانية عادت إلى مولاي علي من مولودية جديوية.

و تميزت هذه الدورة الوطنية التي دامت إلى غاية ساعة متأخرة من الليل بمستوى فني "مقبول", حسب المنظمين, و حضور جمهور غفير.

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و عرفت هذه التظاهرة الرياضية المنظمة من طرف النادي الهاوي الونشريس للكرة الحديدية لمرسى الكبير بالتنسيق مع بلدية مرسى الكبير ومديرية الشباب و الرياضية لولاية وهران مشاركة 28 ثنائيا يمثلون ست ولايات من الوطن و هي تيبازة و مستغانم و معسكر وغليزان وعين تموشنت و وهران.

و في ختام هده الدورة تم توزيع الجوائز على الفائزين بحضور أعضاء من الاتحادية الجزائرية للرياضات الكروية و ممثلي مديرية الشباب و الرياضة لوهران.