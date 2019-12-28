Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الدورة الوطنية للكرة الحديدية للأشبال بمرسى الكبير: تتويج الثنائي عسوس و فلاحي من جديوية

  أدرج يـوم : السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 14:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات
الدورة الوطنية للكرة الحديدية للأشبال بمرسى الكبير: تتويج الثنائي عسوس و فلاحي من جديوية

وهران- توج الثنائي عسوس و فلاحي من نادي مولودية جديوية (غليزان) بلقب الدورة الوطنية للكرة الحديدية للأشبال في اختصاص اللعب القصير التي اختتمت منافساتها سهرة أمس الجمعة ببلدية مرسى الكبير بوهران.

و تمكن ثنائي اتحاد جديوية من فرض سيطرته على المنافسة والتتويج باللقب على حساب الثنائي داواوي ومنادي من حجوط فيما عاد المركز الثالث لممثلي بلدية سيدي الشحمي (وهران), ميهوب و راجع, فيما نال لقب مسابقة رماية الدقة خالدي رضا من نادي "الونشريس" لمرسى الكبير و المرتبة الثانية عادت إلى مولاي علي من مولودية جديوية.

و تميزت هذه الدورة الوطنية التي دامت إلى غاية ساعة متأخرة من الليل بمستوى فني "مقبول", حسب المنظمين, و حضور جمهور غفير.

اقرأ أيضا:    الكرة الحديدية بورقلة: طموحات كبيرة تصطدم بنقص الإمكانيات المالية ...

و عرفت هذه التظاهرة الرياضية المنظمة من طرف النادي الهاوي الونشريس للكرة الحديدية لمرسى الكبير بالتنسيق مع بلدية مرسى الكبير ومديرية الشباب و الرياضية لولاية وهران مشاركة 28 ثنائيا يمثلون ست ولايات من الوطن و هي تيبازة و مستغانم و معسكر وغليزان وعين تموشنت و وهران.

و في ختام هده الدورة تم توزيع الجوائز على الفائزين بحضور أعضاء من الاتحادية الجزائرية للرياضات الكروية و ممثلي مديرية الشباب و الرياضة لوهران.

آخر تعديل على السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 15:27
كلـمات مفتـاحيــة :
الدورة الوطنية للكرة الحديدية للأشبال بمرسى الكبير: تتويج الثنائي عسوس و فلاحي من جديوية
  أدرج يـوم : السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 14:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.28

كأس إفريقيا-2020 /تحضيرات/ كأس "كارباتي": انهزام المنتخب الجزائري أمام مقدونيا (24-25)

19.12.28

دورة اتحاد شمال افريقيا لأقل من 21 سنة /اناث - الجولة الثالثة/: الجزائر تطيح بتانزانيا…

19.12.28

سطيف: حجز 10 قناطير من اللحوم البيضاء

19.12.28

بطولة المغرب لكرة القدم: الجزائري عمراني يقترب من تدريب الدفاع الحسني الجديدي

19.12.28

المعلومة الرسمية توزع عبر بيانات من رئاسة الجمهورية تنشرعبر وكالة الأنباء الجزائرية

19.12.28

غرس حوالي 2 مليون شجيرة على المستوى الوطني منذ إنطلاق البرنامج الوطني للتشجير

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.23

رئيس الجمهورية يعين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة

19.12.26

الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

19.12.23

القضاء على الأكياس البلاستيكية: توزيع قرابة 100 ألف كيس ورقي على الخبازين

19.12.24

طي ملف "عدل 1" والشروع في تسليم عقود الملكية للمستفيدين من مختلف الصيغ في 2019

19.12.23

اسمنت: الجزائر صدرت أكثر من 5ر1 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019

19.12.23

الشلف: تعميم تظاهرة "كتابي رفيقي في عطلتي" على ملحقات المكتبة الرئيسية العمومية للمطالعة