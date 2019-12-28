كأس الكونفدرالية الافريقية/نادي بارادو - إينييمبا: الخطأ ممنوع على ممثل الجزائر

الجزائر - أضحى نادي بارادو، الممثل الجزائري الوحيد في منافسة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، مجبرا على الاطاحة بضيفه النيجيري، نادي إينييمبا، يوم الأحد (00ر20) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، ضمن فعاليات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة.

وسيكون نادي ''الأكاديمية'' أمام حتمية تحقيق الزاد الكامل أمام النادي النيجيري -المتعود على المنافسة القارية- والعودة لسكة الانتصارات في المنافسة القارية بعد التعثر الأخير داخل الديار أمام نادي حسنية أغادير (0-2) ضمن الجولة الثانية، حتى تتسنى له الفرصة كي يبعث حظوظه من جديد في دور المجموعات.

وكان نادي إينييمبا قد أقصي في الدور ال16 من رابطة أبطال افريقيا أمام نادي الهلال السوداني (الذهاب: 1-1، الاياب: 1-0)، قبل أن يتم إدراجه بعدها في منافسة كأس الكونفدرالية.

وصرح مدرب نادي بارادو، فرانسيسكو أليكسندر شالو: ''سنواجه فريق ممتاز والذي يضم خبرة كبيرة في مثل هذه اللقاءات، كما أنه يضم العديد من اللاعبين اصحاب خبرة طويلة. من جهتنا، سندخل اللقاء بنية الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية خاصة وأنه ليس أمامنا خيار آخر ما عدا تحقيق النقاط الكاملة''.

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ورغم أن نادي بارادو كان قد انتعش يوم الخميس بالفوز وبنتيجة عريضة (5-0) أمام نادي بئر العرش (ما بين الجهات) في الدور ال32 من كأس الجزائر، إلا أن مهمته ستكون مختلفة ومعقدة أمام النادي النيجيري والذي بدوره سيطمح للفوز ومواصلة سلسلة النتائج الايجابية بعد أن أطاح في الجولة الماضية بالنادي الايفواري، سان بيدرو (1-0).

وستعرف تشكيلة بارادو غياب المهاجم رياض بن عياد المصاب بينما ستعتمد وبنسبة كبيرة على فعالية اللاعب يوسري بوزوق الذي تألق بتسجيله لخمسة أهداف في كل المنافسات.

ولحساب نفس الجولة، سيكون رائد المجموعة الرابعة، حسنية أغادير المغربي (6 نقاط) أمام فرصة مواتية لتعزيز حظوظه في التأهل، عندما يحل ضيفا بأبيدجان أمام سان بيدرو (المرتبة الرابعة / 1 نقطة).

يذكر أن شباب بلوزداد قد أقصي في الدور ال16 من قبل النادي المصري بيراميدس (الذهاب: 1-1، الاياب: 0-1).