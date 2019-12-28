الرابطة المحترفة الأولى/شباب بلوزداد : ترقية سعيد عليق إلى منصب مدير عام 

الجزائر - قررت إدارة شركة ''مدار'' المالكة لنادي شباب بلوزداد (الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم) ترقية المدير الرياضي العام، سعيد عليق، إلى منصب مدير عام النادي وذلك بعد ما قامت أمس الجمعة بإنهاء مهامه إضافة إلى كل من مدير قسم تطوير الأعمال والأمين العام، حسبما أعلنته إدارة النادي ''البلوزدادي'' سهرة أمس عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

ويأتي هذا البيان عقب القرارات التي اتخذتها شركة "مدار" صبيحة أمس الجمعة والذي جاء فيها : ''يعلم الرئيس عمارة شرف الدين رئيس شباب بلوزداد أنه تبعا للمنشور الذي صدر أمس والذي تم تأويله بعدة قراءات وعليه، يرى السيد الرئيس أنه كان لزاما في هذا الظرف بالذات توضيحه بصفة أكبر والتبيين أنه من بين القرارات التي حملها التغيير الجذري هي إعطاء المدير الرياضي سعيد عليق و مدير قسم تطوير الأعمال سبيع أمين والسكرتير العام لعروسي مصطفى ومحاسب النادي سايح حقهم في استنفاذ عطلتهم السنوية وتسريحهم بعد ذلك بصفة رسمية بالنسبة للمدراء''.

وأضاف البيان، أنه سيتم ''تسريح السكرتير العام للنادي بعد لقاء الكأس '' بينما ''قرر تجديد الثقة في الطاقم الفني والمرافق له وفي أعضاءه بصفة رسمية''.

لكن شركة "مدار" عادت مرة أخرى لتصدر بيانا سهرة أمس الجمعة تبقي فيه على سعيد علاق بل وترقيته إلى منصب مدير عام.

وكانت إدارة شباب بلوزداد قد اتفقت أول امس الخميس مع المدرب عبد القادر عمراني على الطلاق بالتراضي، بعد خمسة أيام من التعادل المسجل داخل قواعده أمام مولودية وهران (1-1)، في ختام مرحلة الذهاب للبطولة الوطنية.

وكان عبد القادر عمراوي قد حط الرحال ببلوزداد في شهر ديسمبر 2018 خلفا للمدرب السابق، سي الطاهر الشريف الوزاني، حيث نجح في ضمان البقاء للفريق بعد موسم كارثي كاد يدفع بنادي "العقيبة" للقسم الأسفل. كما توج معه بكاس الجزائر أمام شبيبة بجاية (2-0).

ويستعد الشباب للشروع في دفاع عن لقبه اليوم السبت بمواجهة سريع تيغنيف برسم الدور ال 32 من كاس الجزائر.