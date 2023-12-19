رابطة أبطال افريقيا: شبيبة القبائل تسقط بالدار البيضاء أمام الرجاء 2-0

وافتتح باب التسجيل من قبل اللاعب بانملانغو (د51) قبل أن يضيف زميله رحيمي الهدف الثاني (د54).
وفي اللقاء الآخر عن نفس الجولة، تعادل الترجي التونسي مع ضيفه فيتا كلوب لكونغولي بنتيجة 0-0 .
وبهذه النتيجة، تراجعت الشبيبة إلى المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط ، بينما يتواجد الرجاء البيضاوي في المرتبة الثانية (6 نقاط). ويتصدر الترجي التونسي المجموعة ب 7نقاط، بينما يحتل فيتا كلوب الكونغولي المرتبة الاخيرة بنقطة واحدة.
ولحساب الجولة الرابعة المقرر إجراؤها يوم الجمعة 10 يناير 2020 (00ر17)، تستقبل شبيبة القبائل نادي الرجاء البيضاوي، بينما يحل النادي التونسي ضيفا على فيتا كلوب.
أما اتحاد الجزائر، الذي يحتل المركز الثاني للمجموعة الثالثة بنقطتين من تعادلين، يستقبل يوم السبت (00ر17) بملعب مصطفى تشاكر (البليدة)، نادي ماميلودي سانداونز من جنوب افريقيا.