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رابطة أبطال افريقيا: شبيبة القبائل تسقط بالدار البيضاء أمام الرجاء 2-0

  أدرج يـوم : السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 10:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
رابطة أبطال افريقيا: شبيبة القبائل تسقط بالدار البيضاء أمام الرجاء 2-0

الدار البيضاء - انهزمت شبيبة القبائل أمام المضيف المغربي الرجاء البيضاوي، بنتيجة: 2-0 (الشوط الأول: 0-0) يوم الجمعة بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن فعاليات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة من رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم.

وافتتح باب التسجيل من قبل اللاعب بانملانغو (د51) قبل أن يضيف زميله  رحيمي الهدف الثاني (د54).

وفي اللقاء الآخر عن نفس الجولة، تعادل الترجي التونسي مع ضيفه فيتا كلوب لكونغولي بنتيجة 0-0 .

وبهذه النتيجة، تراجعت الشبيبة إلى المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط ، بينما يتواجد الرجاء البيضاوي في المرتبة الثانية (6 نقاط). ويتصدر الترجي التونسي المجموعة ب 7نقاط، بينما يحتل فيتا كلوب الكونغولي المرتبة الاخيرة بنقطة واحدة.

ولحساب الجولة الرابعة المقرر إجراؤها يوم الجمعة 10 يناير 2020 (00ر17)، تستقبل شبيبة القبائل نادي الرجاء البيضاوي، بينما يحل النادي التونسي ضيفا على فيتا كلوب.

أما اتحاد الجزائر، الذي يحتل المركز الثاني للمجموعة الثالثة بنقطتين من تعادلين، يستقبل يوم السبت (00ر17) بملعب مصطفى تشاكر (البليدة)، نادي ماميلودي سانداونز من جنوب افريقيا.

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رابطة أبطال افريقيا: شبيبة القبائل تسقط بالدار البيضاء أمام الرجاء 2-0
  أدرج يـوم : السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 10:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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