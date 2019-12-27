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الفروسية: انطلاق منافسة كأس الجزائر للقفز على الحواجز حسب الفرق بسيدي بلعباس

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 كانون1/ديسمبر 2019 16:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
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وهران - انطلقت اليوم الجمعة بميدان الفروسية بني عامر بسيدي بلعباس منافسة كأس الجزائر للفروسية حسب الفرق للأشبال و الأواسط .

و قبل انطلاق المنافسة وقفة الجميع دقيقة صمت ترحما على روح فقيد الأمة الجزائرية الفريق أحمد قايد صالح.

و تعرف هذه التظاهرة الرياضية المنظمة على مدار ثلاثة أيام من طرف نادي الفروسية "الركاب الوهراني" بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للفروسية مشاركة أزين من 20 فريق من فئة الأشبال و الأواسط يمتثلون مختلف النوادي من الوطن.

و يتضمن اليوم الأول و الثاني من هذه المنافسة اجراء الأدوار التصفوية للأشبال تتراوح أعمرهم ما بين 10 إلى 14 سنة و أحصنة 4 سنوات على حواجز علوها 1 متر و 05 سم و للأواسط من 15 إلى 18 سنة و أحصنة 5 سنوات و على حواجز علوها 1 متر و 15 سم.

و تهدف هذه المنافسة إلى ترسيخ مبدأ روح الفريق داخل الأندية الوطنية وذلك من خلال المنافسة حسب الفرق حيث يعتمد بالأساس على التكوين والاهتمام أكثر بالفئات الشبانية كما أنها فرصة لاكتشاف بعض العناصر لتدعيم المنتخب الوطني المقبل على منافسات دولية سنة 2020.

وستختتم هذه النسخة الثالثة لكأس الجزائر حسب الفرق يوم الحد بإجراء منافسة نهائيات للأشبال والأواسط مع اعتماد عملية تحليل عينات للخيول الفائزة للتأكد من خلوها من المنشطات.

و على هامش هذه المنافسة ستقام مسابقة خاصة بالتكوين لفائدة الفرسان الناشئين تتراوح أعمرهم من 10 سنوات الى 14 سنة على حواجز علوها 80 سنتيمتر.

و تجري هذه المنافسة بميدان بني عامر بسيدي بلعباس نظرا للأشغال الكبرى وفق المعاير الدولية التي يعرفها ميدان الفروسية "الركاب الوهراني" بالسانيا وهران الذي سيستلم شهر مارس المقبل 2020 و سيحتضن منافسات الفروسية لألعب البحر الأبيض المتوسط المقررة سنة 2021 بوهران.

للتذكير فإن لقب حسب الفرق أكابر الذي أقيم شهر نوفمبر المنصرم بالبليدة قد عاد إلى نادي الفروسية متيجة البليدة .

آخر تعديل على الجمعة, 27 كانون1/ديسمبر 2019 17:52
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الفروسية: انطلاق منافسة كأس الجزائر للقفز على الحواجز حسب الفرق بسيدي بلعباس
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 كانون1/ديسمبر 2019 16:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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