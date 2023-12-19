الدورة الدولية الثالثة "ميلاف المفتوحة للكاراتي دو" بميلة: مشاركة أزيد من 600 مصارع من الجنسين

ميلة - انطلقت اليوم الجمعة بالقاعة متعددة الرياضات الشهيد بن عبد الرحمان الطيب بمدينة ميلة منافسات الدورة الدولية الثالثة "ميلاف المفتوحة للكاراتي دو" بمشاركة أزيد من 600 مصارع من الجنسين في صنفي الأشبال و الأواسط حسب ما علم من مسؤولين بالرابطة الولائية للكاراتي دو الجهة المنظمة للدورة.

ويمثل المشاركون في هذه الدورة التي ستدوم يومين -حسب ذات المصدر- 86 ناديا من داخل و خارج الوطن من بينهم نادي" إتحاد الجمارك الليبي" (ليبيا) وناديا "نسور قرطاج" و" ماجيك للرياضات الفردية" من دولة تونس علاوة على نوادي من ولايات الجزائر العاصمة و قسنطينة و عنابة وعين الدفلى والجلفة وعين تيموشنت إلى جانب الولاية المستضيفة للدورة ميلة.

وسيتنافس المشاركون في اختصاصي" الكاتا" و"الكيميتي" حيث يشرف على عملية التحكيم حكام يحوزون على شارات دولية وأفريقية في المجال.

وقبل أن تستهل هذه الدورة التي أشرف على مراسم انطلاقها إلى جانب السلطات الولائية بميلة ممثلون عن الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو تم الوقوف دقيقة صمت ترحما على فقيد الجزائر نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق الراحل أحمد قايد صالح ليتم الشروع بعد ذلك في تصفيات اختصاص "الكاتا" بالنسبة للأشبال والأواسط.

فيما ستلعب تصفيات اختصاص " كيميتي" ابتداء من مساء اليوم الجمعة لتمتد إلى غاية صباح يوم غد السبت لتكون في الفترة المسائية لذات اليوم النهائيات الخاصة باختصاصي" كاتا " و"كيميتي" والإعلان عن النتائج وترتيب النوادي المشاركة وفقا للجهات المنظمة.