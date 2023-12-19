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الجزائر، أحسن منتخب إفريقي لسنة 2019

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 كانون1/ديسمبر 2019 15:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات
الجزائر، أحسن منتخب إفريقي لسنة 2019

باريس - أُختير المنتخب الجزائري لكرة القدم، المتوج باللقب الافريقي شهر يوليو الماضي، أحسن فريق في القارة السمراء لسنة 2019، حسب الترتيب الذي أعدته  مجلة "جون افريك".

وتقدم المنتخب الجزائري -الذي خلف في الترتيب نظيره المغربي- على كل من السينغال، نيجيريا، تونس ومدغشقر، مفاجأة  كاس امم افريقيا- 2019.

وكتبت المجلة: " لم تتصدر الجزائر ابدا هذا الترتيب. المركز الاول الذي أحرزته، تكللت به عن جدارة واستحقاق. لقد ابان منتخبها الوطني عن قوة وانسجام في صفوفه مع تقنيات جميلة في اللعب. في مصر، إعتبرت  مرشحة رقم واحد".

واضافت المجلة: "المنتخب الجزائري اجتاز الدور الاول بنجاح بثلاثة انتصارات، ثم واصل المشوار في نفس المستوى ،بتحقيق  فوز امام نيجيريا في نصف النهائي (2-1)، بفضل هدف سجله محرز انتظره المناصرون بفارغ الصبر.

وفي النهائي سجل وفي وقت قصير، بونجاح هدف التتويج (1-0) امام "اسود تيرنغا"  ليهدي الجزائر التاج الافريقي الثاني في تاريخها بعد تلك التي نالها بالعاصمة سنة 1990 ".

وبفضل تعدادها (مبولحي ، بن ناصر، بونجاح ، فغولي ومحرز)، اكدت  الجزائر احقيتها للرقم واحد قاريا، بعد فوزها في المباراة الودية امام  كولومبيا (3-0) دون نسيان بدايتها الموفقة (فوزان) في تصفيات كاس امم افريقيا- 2021  "تختم المجلة.

ويتواجد زملاء رياض محرز في السباق، للتتويج بجائزة أحسن فريق وطني افريقي- 2019 التي تمنحها الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم،(كاف) وتعد  مدغشقر والسينغال منافسان للجزائر، و سيتم التعرف على المتوج في 7 يناير  المقبل.

ويحتل المنتخب السينغالي - منشط اللقاء النهائي امام الجزائر-  المرتبة الثانية في ترتيب سنة 2019 للمنتخبات الافريقية، متبوعا بالمنتخب النيجيري صاحب المركز الثالث.

 

ترتيب 2019 :

 

  • الجزائر، 2 . السينغال، نيجيريا، 4. مدغشقر ، 5. تونس ، 6. البنين، 7. اوغندا، 8.  كوت ديفوار ، 9. المغرب، 10.  غانا ، 11. مالي، 12 الكاميرون ، 13. الغابون ، 14. مصر، 15. جنوب افريقيا، 16. كونغو الديمقراطية،17. موريتانيا، 18. جزر القمر، 19. غامبيا، 20. كينيا، 21 بوركينافاسو ، 22 غينيا، 23. زيمبابوي ، 24. انغولا ، 25. أثيوبيا، 26 . طوغو، 27. تنزانيا، 28. ناميبيا، 29. موزمبيق، 30 . مالاوي، 31 .زامبيا، 32. جيبوتي، 33.  ليزوتو،34. الراس الاخضر ، 35. رواندا 36 ، غينيا الاستوائية ، 37. افريقيا  الاستوائية ، 38. ليبيا ، 39. كونغو ، 40. بتسوانا، 41.  ليبيريا، 42 . السودان ،43.أريتيريا ، 44.  الصومال ، 45 . بورندي ، 46. غينيا الاستوائية، 47. التشاد ،48 سيراليون ، 49 . النيجر، 50 . جنوب السودان ، 51 . ساو تومي ، 52 . إسواتيني، 53 . جزر موريس  و54. السيشل.

 

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الجزائر، أحسن منتخب إفريقي لسنة 2019
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 كانون1/ديسمبر 2019 15:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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