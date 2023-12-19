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كأس الجزائر/الدور ال32/: المرشحون بسهولة و المرسى تواصل المغامرة

  أدرج يـوم : الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 19:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
كأس الجزائر/الدور ال32/: المرشحون بسهولة و المرسى تواصل المغامرة

الجزائر - عرفت الدفعة الأولى لمباريات الدور ال32 لكأس الجزائر لكرة القدم,  التي جرت يوم الخميس تسجيل نتائج منطقية, باستثناء جمعية المرسى المنتمية للجهوي الثاني التي تأهلت للدور المقبل للمنافسة.

و عرف الدور الثاني و الثلاثون دخول أندية الرابطة المحترفة الأولى غمار المنافسة الذي عرف تأهلا يسيرا لجمعية الشلف و نادي بارادو أمام على التوالي اتحاد بني دوالة من قسم الهواة (6-1) و نادي بئر العرش من قسم ما بين الجهات (6-1) فيما خرج نصر حسين داي سالما من الفخ الذي نصبه ممثل الجهوي الأول نادي الصبات  بملعب سويداني بوجمعة بقالمة, حيث فاز عليه بنتيجة (3-1).

وعرفت جمعية الشلف منافسها في الدور السادس عشر و يتعلق الأمر باتحاد بومدفع (هواة) الفائز بثلاثية نظيفة على تضامن سوف (هواة), ونفس الشيء بالنسبة للباكالذي سيستضيف مولودية البيض  الفائزة بضربات الترجيح (4-3) على اتحاد الأخضرية بعد انتهاء اللقاء بالتعادل (0-0).

لدى أندية الرابطة الثانية التي لا زالت متأهلة في هذه المنافسة, تمكنت جمعية الخروب من الفوز على شبيبة برج منايل (ما بين الجهات) بنتيجة 3-1, لتضرب موعدا مع المتأهل من أهلي برج بوعريريج (الرابطة الأولى) و اتحاد المشرية (ما بين الجهات).,

أما جمعية المرسى إحدى الأندية الصغيرة للمنافسة رفقة مولودية واد شعبة و م.أرزيو, المنتمية للقسم الجهوي الثاني, فقد ضمنت حضورها في الدور المقبل بعد إقصائها لوفاق سور الغزلان (ما بين الجهات) بهدفين دون رد, فيما انتهت المغامرة الجميلة للشعبة التي فشلت في تخطي عقبة أمل غريس (ما بين الجهات) الفائز ب (2-0).

اللقاءان المتبقيان في برنامج اليوم الخميس,  يجمع الاول حاليا مولودية وهران مع نادي أرزيو (جهوي الثاني) فيما يُلعب لاحقا (45ر18) لقاء المتوجين السابقين بالكأس, بين شبيبة بجاية (الرابطة الثانية) و وفاق سطيف (الرابطة الأولى).

و تتواصل مباريات الدور الثاني و الثلاثين يوم السبت بلقاء حامل الكأس و رائد الرابطة الأولى, شباب بلوزداد إلى تغنيف (ما بين الجهات) بينما يجمع لقاء القمة بين ممثلي الرابطة الأولى شباب قسنطينة و نجم مقرة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة (30ر17).

آخر تعديل على الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 19:50
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كأس الجزائر/الدور ال32/: المرشحون بسهولة و المرسى تواصل المغامرة
  أدرج يـوم : الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 19:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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