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أولمبياد نشاطات الشباب: نحو 200 مشارك بورقلة

  أدرج يـوم : الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 18:41     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

ورقلة - يشارك ما يقارب 200 شاب من الجنسين من أكثر من 20 ولاية في أولمبياد نشاطات الشباب التي انطلقت فعاليتها يوم الخميس بالمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بورقلة تحت شعار " شباب مبدع ...أمل الإستمرارية ".

و يتضمن برنامج هذه التظاهرة الوطنية الشبانية التي تتزامن مع العطلة الشتوية عديد الأنشطة على غرار نشاط الحساب الذهني (السوروبان) و العزف الموسيقي الفردي و الشعر و المونولوج ، إضافة إلى منافسات رياضية من بينها تنس الطاولة و الشطرنج ، حسبما ذكر مدير القطاع زكريا قريشي.

و يقام ضمن هذه الفعاليات معرضا لمنجزات و إبداعات الشباب إلى جانب تنشيط عروض ثقافية متنوعة و أمسيات فنية تحييها فرق فنية وفولكلورية محلية على مستوى مؤسسات الشباب ، وتنظيم ندوة حول " سبل تفعيل نشاط الحساب الذهني في مختلف المؤسسات الشبانية".

و يتوخى من هذا الحدث الشباني الوطني الذي ينظم في إطار البرنامج المسطر للوزارة الوصية لسنة 2019 تشجيع الشباب المبدع في المجالات الفنية و العلمية، و الإرتقاء بمستوى التنافس أيضا في أنشطة الترفيه المتعددة والمفيدة للشباب ,حسب المنظمين.

كما يرمي الحدث إلى المساهمة في ترسيخ الروح الوطنية لدى الشباب وغرس قيم المواطنة والتسامح ، و تنمية الذوق الجمالي و الحس الفني والإبداعي لديهم.

وستتوج فعاليات هذا الموعد الشباني (26-29 ديسمبر) بمنح جوائز تشجيعية لأحسن الأعمال و الأنشطة المقدمة، كما أشير إليه.

وبرمجت رحلة سياحية لفائدة المشاركين في أولمبياد نشاطات الشباب يتعرفون خلالها على بعض المعالم الأثرية والمواقع السياحية التي تزخر بها ولاية ورقلة.

كلـمات مفتـاحيــة :
أولمبياد نشاطات الشباب: نحو 200 مشارك بورقلة
  أدرج يـوم : الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 18:41     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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