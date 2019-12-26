الرابطة الأولى - شباب بلوزداد: طلاق بالتراضي مع المدرب عبد القادر عمراني

الجزائر - اتفقت إدارة شباب بلوزداد و المدرب عبد القادر عمراني على الطلاق بالتراضي, بعد خمسة أيام من التعادل المسجل داخل قواعده أمام مولودية وهران (1-1), في ختام مرحلة الذهاب للبطولة الوطنية, حسب ما أعلن عنه يوم الخميس, رائد البطولة المحترفة الأولى لكرة القد على صفحته للتواصل الاجتماعي "فايسبوك".

و اوضح الشباب في بيان له : "يأتي فسخ العقد بعد استحالة عمراني على مواصلة علاقته مع شباب بلوزداد, عاما واحدا بعد قدومه. لقد ساهم في فوز النادي بكأسه الثامنة الموسم الماضي و اعتلاء الفريق صدارة الترتيب. وتشكر الإدارة عمراني على العمل الذي قام به و تتمني له حظا موفقا".

و في تصريح --لواج-- مساء أمس الاربعاء, أكد المدير العام لشباب بلوزداد, سعيد عليق بأن عمراني "منسحب" في ذهنه مشيرا بأن آخر اجتماع مقرّر يوم الخميس معه.

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و كان عبد القادر عمراي قد خط الرحال ببلوزداد في شهر ديسمبر 2018 خلفا للمدرب السابق, سي الطاهر الشريف الوزاني, حيث نجح في ضمان البقاء للفريق بعد موسم كارثي كاد يدفع بنادي "العقيبة" للقسم الأسفل.

و في انتظار تعيين مدرب جديد, سيقوم المساعد لطفي عمروش بقيادة العارضة الفنية رفقة كريم بختي, خلال لقاء الكأس المقرر خارج الميدان ضد مثالية تغنيف لحساب الدور الثاني و الثلاثين لكأس الجزائر.

وسيكون عمراني المدرب التاسع من الرابطة الأولى الذي يغادر منصبه منذ بداية الموسم الجاري بعد كل من ليامين بوغرارة و مصطفي جاليت (شبيبة الساورة), دنيس لافان (شباب قسنطينة), يونس افتيسان (اتحاد بلعباس), كريم زاوي (نجم مقرة), ارزقي رمان (نصر حسين داي), خير الدين مضوي (وفاق سطيف) وبيرنار كازوني (مولودية الجزائر).