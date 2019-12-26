تنظيم مهرجان وطني للمدارس الإبتدائية وألعاب "الأمل" لفئة البراعم ابتداء من الجمعة

الجزائر - تنظم الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية تظاهرتين وطنيتين من الجمعة إلى الثلاثاء، الأولى تتعلق بالمهرجان الوطني للمدارس الابتدائية ببرج بوعريريج، والثانية بألعاب "الأمل" لفئة البراعم بسطيف، حسب ما علم من المديرية الفنية الوطنية للهيئة الفيدرالية.

وسيشمل هذا المهرجان رياضات كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة و كرة اليد، إضافة إلى ألعاب القوى للصغار ("كيدس أتليتيك")، عند الذكور والإناث.

ويشارك في هذه الدورة 22 فريقا عن الرياضات الجماعية، يمثلون المناطق التسع والولاية المنظمة إضافة إلى الجنوب الكبير.

أما في ألعاب القوى للصغار، فيرتقب مشاركة 154 عداء وعداءة يمثلون مؤسسات تربوية تابعة للجهات الوطنية التسع، الولاية المنظمة والجنوب الكبير.

ما تنظم الاتحادية ألعاب "الأمل" لفئة البراعم بسطيف والتي تضم رياضات كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد والرباعي، في نفس الفترة التي يجري فيها المهرجان الوطني للمدارس الإبتدائية.

ويشارك في هذه الألعاب قرابة 240 رياضي عن الرباعي، يمثلون الجهات التسع والولاية المنظمة، فيما اعتذرت ولايات الجنوب الكبير.

من جهة أخرى، تنظم الاتحادية بطولات وطنية لفئة الأصاغر، من الجمعة الى الثلاثاء، في أربع رياضات جماعية وهي كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة والكرة الطائرة.

وتحتضن ولاية المدية البطولة الوطنية المدرسية لكرة القدم، في حين تجرى البطولة الوطنية المدرسية لكرة اليد بالبليدة، فيما تقام البطولة الوطنية المدرسية لكرة السلة بالشلف و البطولة الوطنية المدرسية للكرة الطائرة بتلمسان.

وسيمثل كل منطقة من المناطق التسع، رفقة الولاية المنظمة والجنوب الكبير، فريقان واحد عن الذكور والآخر عن الإناث.

وكانت الهيئة الفدرالية قد نظمت البطولة الوطنية للعدو الريفي المدرسي على مستوى ولاية الجلفة قبل عشرة ايام، وهي المنافسة المؤهلة إلى كل من سباق "ساقية سيدي يوسف" بالحدود التونسية الجزائرية، المقررة في فبراير المقبل والبطولة العالمية المدرسية للعدو التي تنظمها سلوفاكيا ما بين 17 و 23 أبريل المقبل.

وحسب المدير الفني الوطني، رشيد حفصاوي، سيشارك في الموعد العالمي فريقان يمثلان المؤسسات التربوية الفائزة في البطولة الوطنية، واحد عن الذكور والآخر عن الإناث، أما فيما يخص سباق "ساقية سيدي يوسف"، فسيتم اختيار العدائين الذين احتلوا المراكز الستة الأولى عند الذكور والإناث لكل من فئتي الأصاغر والأشبال.

وتقسم المناطق المشاركة في مختلف المنافسات الوطنية في الرياضة المدرسية إلى تسعة ويتعلق الأمر بكل من: سيدي بلعباس، سعيدة، تيسمسيلت، البليدة، بومرداس، سطيف، الاغواط، قسنطينة وعنابة.