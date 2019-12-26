الرابطة الأولى: تحديد تواريخ المقابلات المتأخرة 

وستجرى المقابلات المتأخرة بين 2 و 23 يناير 2020 على النحو التالي :
اتحاد الجزائر - نادي بارادو (الجولة السادسة) : 2 يناير 2020
نادي بارادو - اتحاد بلعباس (الجولة التاسعة) : 8 يناير 2020
مولودية الجزائر - وفاق سطيف (الجولة الـ14) : 8 يناير 2020
اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل (الجولة الـ12) : 16 يناير 2020
نجم مقرة - نادي بارادو (الجولة الـ12) : 19 يناير 2020
أولمبي الشلف - اتحاد الجزائر (الجولة الـ13) : 20 يناير 2020
شبيبة القبائل - مولودية وهران (الجولة الـ13) : 20 يناير 2020
نادي بارادو - شباب قسنطينة (الجولة الـ13) : 23 يناير 2020
للإشارة أنه تم تأجيل هذه المباريات بسبب مشاركة نادي بارادو، اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر في المسابقات الدولية. بينما أجل لقاء شبيبة القبائل - مولودية وهران، على خلفية إقامة الانتخابات الرئاسية.
من جانب آخر، سيتم تحديد تاريخ لقاء مولودية بجاية - شبيبة بجاية، لحساب الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، بعد إجراء الدور ال 32 لكأس الجزائر.