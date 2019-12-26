الرابطة الأولى: تحديد تواريخ المقابلات المتأخرة 

الجزائر - حددت رابطة كرة القدم المحترفة، يوم الأربعاء، تواريخ اجراء المقابلات الثمانية المتأخرة من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، عقب تثبيت لجنة كأس الجزائر، مواعيد إجراء مباريات الدور الـ 32 من منافسة كأس الجزائر لكرة القدم.

وستجرى المقابلات المتأخرة بين 2 و 23 يناير 2020 على النحو التالي :

اتحاد الجزائر - نادي بارادو (الجولة السادسة) : 2 يناير 2020

نادي بارادو - اتحاد بلعباس (الجولة التاسعة) : 8 يناير 2020

مولودية الجزائر - وفاق سطيف (الجولة الـ14) : 8 يناير 2020

اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل (الجولة الـ12) : 16 يناير 2020

نجم مقرة - نادي بارادو (الجولة الـ12) : 19 يناير 2020

أولمبي الشلف - اتحاد الجزائر (الجولة الـ13) : 20 يناير 2020

شبيبة القبائل - مولودية وهران (الجولة الـ13) : 20 يناير 2020

نادي بارادو - شباب قسنطينة (الجولة الـ13) : 23 يناير 2020

للإشارة أنه تم تأجيل هذه المباريات بسبب مشاركة نادي بارادو، اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر في المسابقات الدولية. بينما أجل لقاء شبيبة القبائل - مولودية وهران، على خلفية إقامة الانتخابات الرئاسية.

من جانب آخر، سيتم تحديد تاريخ لقاء مولودية بجاية - شبيبة بجاية، لحساب الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، بعد إجراء الدور ال 32 لكأس الجزائر.