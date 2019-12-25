اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: احياء اليوم الأولمبي يومي الجمعة والسبت ببجاية

الجزائر- تُحيي اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية يومي الجمعة والسبت المقبلين , بولاية بجاية اليوم الأولمبي على غرار 206 لجنة أولمبية وطنية عبر العالم, حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان الهيئة الأولمبية.

ويتميز اليوم الاولمبي -المنظم بالتنسيق مع ولاية بجاية ومديرية الشباب والرياضة الولائية - بإقامة صباح يوم الجمعة نشاطات رياضية وثقافية في مدينة بجاية , بينما تخصص الظهيرة لانعقاد المنتدى الثالث للرياضيين ( 00ر16سا) وسيجمع اعضاء المنتخب الوطني - اكابر لولايات الشرق الجزائري.

ويقام يوم السبت, سباق اولمبي بمدينة بجاية و ندوة متبوعة بنقاش للتحسيس بمخاطر تعاطي المنشطات تحت شعار "من اجل رياضة نظيفة " ابتداء من الساعة 00ر14سا.

وككل سنة ومنذ سنة 1948 , يخلد اليوم الاولمبي عبر بقاع العالم من خلال تنظيم العديد من التظاهرات, تأسيس اللجنة الاولمبية الدولية.