Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: احياء اليوم الأولمبي يومي الجمعة والسبت ببجاية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 15:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

الجزائر- تُحيي اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية يومي الجمعة والسبت المقبلين , بولاية بجاية اليوم الأولمبي على غرار 206 لجنة أولمبية وطنية عبر العالم, حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان الهيئة الأولمبية.

ويتميز اليوم الاولمبي -المنظم بالتنسيق مع ولاية بجاية ومديرية الشباب والرياضة الولائية - بإقامة  صباح يوم الجمعة نشاطات رياضية وثقافية في مدينة بجاية , بينما تخصص الظهيرة لانعقاد المنتدى الثالث للرياضيين ( 00ر16سا) وسيجمع اعضاء المنتخب الوطني - اكابر لولايات  الشرق الجزائري.

ويقام يوم السبت, سباق  اولمبي بمدينة بجاية و ندوة متبوعة بنقاش للتحسيس بمخاطر تعاطي المنشطات تحت شعار  "من اجل رياضة نظيفة " ابتداء من الساعة 00ر14سا.

وككل سنة ومنذ سنة 1948 , يخلد اليوم الاولمبي عبر بقاع العالم من خلال تنظيم العديد من التظاهرات,  تأسيس اللجنة الاولمبية الدولية.

كلـمات مفتـاحيــة :
اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: احياء اليوم الأولمبي يومي الجمعة والسبت ببجاية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 15:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.25

رئيس البرلمان العربي يهنئ السيد تبون إثر انتخابه رئيسا للجمهورية

19.12.25

مستغانم: توقيف رئيسي بلديتي عشعاشة والصفصاف بسبب متابعتهما قضائيا

19.12.25

هواوي الجزائر تطلق متجر تطبيقات "آب-غالري" مع ادماج تطبيقات محلية

19.12.25

الجزائر فقدت في وفاة أحمد قايد صالح واحدا من بين أصدق الرجال المخلصين (أحزاب ومنظمات)

19.12.25

جموع غفيرة من المواطنين تؤدي صلاة الغائب على روح أحمد قايد صالح عبر مساجد ولايات شرق…

19.12.25

الغرانيت والرخام: منح 6 سندات منجمية بقيمة تزيد عن 92 مليون دينار

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.23

رئيس الجمهورية يعين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة

19.12.23

القضاء على الأكياس البلاستيكية: توزيع قرابة 100 ألف كيس ورقي على الخبازين

19.12.23

اسمنت: الجزائر صدرت أكثر من 5ر1 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019

19.12.23

استغلال السياحة في الوطن العربي: المجلس الوزاري يستعرض استراتيجية تفعيل القطاع

19.12.23

الجزائر: تسجيل نسبة تضخم ب 2 % خلال سنة، في نوفمبر 2019

19.12.23

حوادث المرور: وفاة شخصين واصابة 29 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة