كأس الجزائر(الدور ال32): شباب قسنطينة-نجم مقرة و جمعية عين مليلة-شبيبة القبائل قمة الكبار للذهاب بعيدا

الجزائر- تمثل المباراتان اللتان تجمعان بين أندية الرابطة الأولى, شباب قسنطينة-نجم مقرة وجمعية عين مليلة-شبيبة القبائل, قمة الدور ال32 لكأس الجزائر لكرة القدم, المقرر ما بين الخميس 26 ديسمبر والأحد 5 يناير, في حين تطمح الاندية "الصغيرة", على غرار مولودية وادي شعبة, مستقبل أرزيو ونادي المرسى, في تحقيق المفاجأة.

ويأمل شباب قسنطينة, الذي رحل عنه المدرب الفرنسي دونيس لافان, في الخروج من المرحلة الصعبة التي يعيشها من خلال الفوز على الضيف نجم مقرة القادر على مباغتة خصمه.

من جهتها, تستقبل جمعية عين مليلة, التي لم تحقق أي فوز منذ ثلاث جولات في البطولة, فريق شبيبة القبائل, المنهزم في نهائي كأس 2017 امام اتحاد بلعباس (2-1).

وبالرغم من أن الجمعية ستكون مدعمة بعاملي الارض والجمهور, إلا أن الشبيبة ستكون لها كلمتها في اللقاء, كيف لا وهي رابع أحسن تشكيلة خارج الديار خلال مرحلة الذهاب من البطولة.

من جانب آخر, يطمح وفاق سطيف الى تأكيد صحوته في البطولة بقيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي, أمام شبيبة بجاية (الرابطة الثانية), منشطة نهائي الموسم الماضي, والتي تراجع مستواها حيث تتواجد حاليا في منطقة النزول إلى بطولة الهواة.

أما بالنسبة لمولودية الجزائر, فستكون في مأمورية في المتناول نظريا, كونها تستقبل فريق أولمبي مقران (ما بين الجهات), في حين يتنقل حامل اللقب, شباب بلوزداد للتباري مع مثالية تيغنيف (ما بين الجهات) و يواجه اتحاد الجزائر داخل الديار اتحاد خنشلة (هواة).

كما أسفرت القرعة عن لقاءين بين اندية "محترفة", وهي شبيبة الساورة (الرابطة الاولى) - دفاع تاجنانت (الرابطة الثانية) و أولمبي المدية (الرابطة الثانية) - مولودية بجاية (الرابطة الثانية).

وفيما يخص الأندية "الصغيرة" على شاكلة مولودية وادي شعبة, مستقبل أرزيو ونادي المرسى المنتمية إلى الجهوي الثاني, فتعتزم قلب كل التكهنات لمواصلة المشوار. وتتنقل مولودية وادي شعبة (ولاية باتنة) إلى الغرب الجزائري لملاقاة أمل غريس (ما بين الجهات), في حين سيكون مستقبل أرزيو على موعد مع "داربي" محلي أمام مولودية وهران (المرتبة الخامسة في الرابطة الاولى), بينما يستضيف نادي المرسى فريق وفاق سور الغزلان (ما بين الجهات).

أما بالنسبة لبقية لقاءات الدور ال32, فتطمح خلالها الأندية "الصغيرة" إلى الوقوف الند للند أمام "أرمادة" الفرق "الكبيرة" في هذه المنافسة التي لطالما حملت العديد من المفاجآت.

ومثلما حدث في النسخة الماضية من منافسة الكأس, تجرى مباريات ربع ونصف النهائيين ذهابا وإيابا, في الوقت الذي لن تطبق عقوبة اللعب دون جمهور خلال مباريات المنافسة. وبهذا فإن شباب قسنطينة, الذي عوقب بلقاء دون جمهور في البطولة, سيواجه نجم مقرة بحضور أنصاره.