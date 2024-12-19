بطولة العالم للفوفينام فيات فوداو- 2019 : "ضيعنا مركز الوصافة"

الجزائر - أكد رئيس الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو محمد جواج يوم الثلاثاء, أن المنتخب الوطني الجزائري للفوفينام فيات فوداو, "كان بمقدوره احتلال مركز الوصافة لو شارك بعدد اكبر من المصارعين", في منافسات الطبعة السادسة لبطولة العالم للاختصاص التي اختتمت اول امس الاحد ببنوم بنه بكمبوديا (16 -22 ديسمبر).

وصرح جواج ل"واج" عند وصول الوفد الجزائري المشارك في مونديال 2019 الى مطار هواري بومدين الدولي, قائلا : " كان بمقدور عناصر المنتخب الوطني الجزائري للفوفينانم فيات فوداو احتلال مركز الوصافة في بطولة العالم للاختصاص التي اختتمت اول امس الاحد بكمبوديا , لو دخل المنافسات بعدد كبير من المصارعين."

وأشركت الهيئة الفدرالية لأول مرة , تشكيلة جديدة من مصارعين شباب, تتكون من 19 عنصرا , منهم اربع سيدات , في إطار سياستها الرامية الى تشبيب الفريق الوطني و اعطائه نفسا جديدا, تحت اشراف المدربين كمال لوناس, بوعلام قرياتي وعثمان جلودي.

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واضاف رئيس الاتحادية : " الحمد لله مشاركتنا كانت جد ايجابية كنا قادرين على احراز المرتبة الثانية , لو دخلنا المنافسة ب30 مصارعا , كما فعلت الفيتنام وكمبوديا . هذان البلدان شاركا في عدد كبير من الاختصاصات البالغ 40 اختصاصا . الفيتنام تغلّبت علينا ( في عدد الميداليات) عند الاناث ونحن لم نشارك الا بأربع سيدات, حديثات العهد بالمنافسات الدولية."

وحسب رئيس الاتحادية فان مستوى " الشبان الجزائريين لابأس به , الا انه كانت تنقصهم الخبرة, على غرار يوسف اسلام بن داود (منازلة) الذي خرج في الدور الثاني امام مصارع فيتنامي وعماد الدين قريشي (منازلة), لكن بالمقابل العديد منهم توجوا بالذهب."

واشار المتحدث الى ان المنتخب الجزائري للفوفينام فيات فوداو, كان يحضر بطولات العالم في السابق ب32 مصارعا, اما في هذه الطبعة-2019 , فشاركنا ب19 مقاتلا فقط " مبرزا "المستوى العالمي المرموق" الذي ميز مونديال كمبوديا , ما حرم -حسبه- العديد من البلدان القوية في هذه الرياضة القتالية مثل فرنسا ورومانيا , من افتكاك ميداليات المعدن النفيس."

وعبّرت النخبة الوطنية عند وصولها الى ارض الوطن عن " فرحتها بالنتائج الايجابية المحققة بكمبوديا سيما وانها تعتبر اول مشاركة لها في المونديال."

وصرح عدد من المصارعين المتوجين بالذهب ان "نتائج هذا المونديال لم يكن من السهل الحصول عليها , بل هي نتيجة العمل الكبير خلال التحضيرات والتضحيات الجسام من اجل بلوغ اهدافهم ", مقدمين بالمناسبة تشكراتهم الخالصة لمن ساعدهم وقدم لهم الدعم المعنوي."

وحصل المنتخب الوطني الجزائري للفوفينام فيات فوداو, في مونديال كمبوديا على المرتبة الثالثة, عقب نيله ل24 ميدالية, ( 9 ذهبيات, 8 فضيات و 7 برونزيات), فيما عاد اللقب العالمي للمنتخب الفيتنامي ب17 ذهبية , و 9 فضيات وبرونزية واحدة ,متبوعا في مركز الوصافة ب ممثلي كمبوديا بتسع ذهبيات, 10 فضيات و 12 برونزية , اي بفارق فضيتين مع الجزائر.

وفي بطولة العالم التي احتضنتها نيودلهي الهندية سنة 2017 , احتلت الجزائر المرتبة الثانية عالميا, بعدما حصدت 12 ميدالية ذهبية و 11 فضية و 4 برونزيات. وحافظت الجزائر على مركز الوصافة الذي كان بحوزتها (الطبعة الرابعة) سنة 2015 بعد منتخب الفيتنام (17 ذهبية), بينما عاد المركز الثالث للوفد الكمبودي ب4 ميداليات من المعدن النفيس.