الألعاب البارالمبية-2020/ كرة الجرس: اختيار مصر لتنظيم الدورة التأهيلية

الجزائر- أسندت الاتحادية الدولية لرياضة ضعاف البصر تنظيم الدورة الافريقية لكرة الجرس (رجال-سيدات), المؤهلة إلى الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020, إلى مصر, حسبما كشفت عنه الهيئة العالمية يوم الثلاثاء على موقعها الرسمي.

وتجرى المنافسة ما بين 28 فبراير و 6 مارس المقبلين ببورسعيد, بمشاركة أربعة منتخبات على الأقل, حسب ما هو معمول به دوليا.

وتفوقت مصر على حساب الجزائر التي تفقد بذلك رهانها في احتضان حدث هام مؤهل الى موعد طوكيو للمرة الثانية بعد الدورة الافريقية لكرة السلة للكراسي التي نالت شرف تنظيمها جنوب افريقيا.

وسيتأهل البطل عند الذكور و السيدات في دورتي بورسعيد وجوهانسبورغ, للألعاب البارالمبية بطوكيو 2020.

وتطمح الهيئة العالمية إلى إقناع دول إفريقية أخرى للمشاركة في الدور التأهيلية, من أجل ترقية رياضة كرة الجرس على مستوى القارة.