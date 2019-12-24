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الكأس العربية (الدور ربع النهائي/ذهاب): مولودية الجزائر-الرجاء البيضاوي: الإماراتي عادل النقبي حكما للمباراة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 16:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

 

الرياض - عين الاتحاد العربي لكرة القدم, الحكم الدولي الإماراتي عادل النقبي لإدارة المباراة المقررة بين مولودية الجزائر و الرجاء البيضاوي المبرمجة يوم 4 يناير المقبل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في إطار الدور ربع النهائي (ذهاب) للكأس العربية للأندية الأبطال, حسبما أعلنت عنه يوم الثلاثاء الهيئة الكروية العربية.

وسيكون في مساعدة الحكم الرئيسي, النقبي, مواطناه أحمد سعد الرشادي و علي رشيد محمد النعيمي, فيما عين المصري محمد معروف حكما رابعا.

وستعرف هذه المباراة استعمال جهاز مساعد التحكيم (الفار) الذي سيشرف عليه المصري جهاد جريشة.

وستجري مقابلة الإياب يوم 9 فبراير المقبل بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

و كانت مولودية الجزائر قد تأهلت لهذا الدور على حساب القوة الجوية العراقي بضربات الترجيح (4-2) بعد انتهاء مباراتي الذهاب و الإياب بالتعادل السلبي (0-0), فيما جاء تأهل الرجاء على حساب مواطنه الوداد البيضاوي بنتيجة (1-1ذهابا) و (4-4 إيابا).

وكان الدور ربع النهائي لهذه المنافسة التي سينال المتوج بلقبها 6 ملايين دولار, قد انطلقت مساء أمس بالفوز العريض للشباب السعودي على نادي الشرطة العراقي بنتيجة (6-0).

آخر تعديل على الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 16:25
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الكأس العربية (الدور ربع النهائي/ذهاب): مولودية الجزائر-الرجاء البيضاوي: الإماراتي عادل النقبي حكما للمباراة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 16:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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