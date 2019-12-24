الكأس العربية (الدور ربع النهائي/ذهاب): مولودية الجزائر-الرجاء البيضاوي: الإماراتي عادل النقبي حكما للمباراة

وسيكون في مساعدة الحكم الرئيسي, النقبي, مواطناه أحمد سعد الرشادي و علي رشيد محمد النعيمي, فيما عين المصري محمد معروف حكما رابعا.
وستعرف هذه المباراة استعمال جهاز مساعد التحكيم (الفار) الذي سيشرف عليه المصري جهاد جريشة.
وستجري مقابلة الإياب يوم 9 فبراير المقبل بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
و كانت مولودية الجزائر قد تأهلت لهذا الدور على حساب القوة الجوية العراقي بضربات الترجيح (4-2) بعد انتهاء مباراتي الذهاب و الإياب بالتعادل السلبي (0-0), فيما جاء تأهل الرجاء على حساب مواطنه الوداد البيضاوي بنتيجة (1-1ذهابا) و (4-4 إيابا).
وكان الدور ربع النهائي لهذه المنافسة التي سينال المتوج بلقبها 6 ملايين دولار, قد انطلقت مساء أمس بالفوز العريض للشباب السعودي على نادي الشرطة العراقي بنتيجة (6-0).