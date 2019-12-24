بطولة الشرطة العربية الثامنة لاختراق الضاحية: ميدالية فضية للجزائر حسب الفرق

وتنافس العداؤون الجزائريون على مسافة 6 كيلومتر حيث أحرزوا الميدالية الفضية بينما عادت الميدالية الذهبية لفريق الاتحاد الرياضي القطري للشرطة و البرونزية للمنتخب الكويتي.
وفي اختصاص 6 كيلومترات (سيدات)، توج بالميدالية الذهبية الاتحاد الرياضي القطري فيما حل فريق الاتحاد الرياضي للشرطة بجمهورية تونس في المرتبة الثانية بينما جاء فريق المملكة الأردنية الهاشمية في المرتبة الثالثة.
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وعلى مستوى المنافسات الفردية في بطولة الشرطة العربية الثامنة لاختراق الضاحية، فقد فاز عداؤو الاتحاد الرياضي القطري للشرطة بالمراكز الثلاث الأول لفئتي الرجال والسيدات.
وأقيمت اليوم الاثنين فعاليات بطولة الشرطة العربية الثامنة لاختراق الضاحية بحضور رؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية للشرطة من بينهم الجزائر.