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بطولة الشرطة العربية الثامنة لاختراق الضاحية: ميدالية فضية للجزائر حسب الفرق

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 09:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 24 مرات
بطولة الشرطة العربية الثامنة لاختراق الضاحية: ميدالية فضية للجزائر حسب الفرق

الدوحة - تحصل فريق المديرية العامة للأمن الوطن على الميدالية الفضية لاختصاص 6 كيلومتر حسب الفرق ضمن فعاليات بطولة الشرطة العربية الثامنة لاختراق الضاحية التي أقيمت يوم الاثنين بميدان أكاديمية التفوق الرياضي "أسباير" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتنافس العداؤون الجزائريون على مسافة 6 كيلومتر حيث أحرزوا الميدالية الفضية بينما عادت الميدالية الذهبية لفريق الاتحاد الرياضي القطري للشرطة و البرونزية للمنتخب الكويتي.

وفي اختصاص 6 كيلومترات (سيدات)، توج بالميدالية الذهبية الاتحاد الرياضي القطري  فيما حل فريق الاتحاد الرياضي للشرطة بجمهورية تونس في المرتبة الثانية بينما  جاء فريق المملكة الأردنية الهاشمية في المرتبة الثالثة.

إقرأ أيضا :عدو/البطولة العربية لاختراق الضاحية بقطر: الأمن الوطني يشارك بخمسة عدائيين 

وعلى مستوى المنافسات الفردية في بطولة الشرطة العربية الثامنة لاختراق الضاحية، فقد فاز عداؤو الاتحاد الرياضي القطري للشرطة بالمراكز الثلاث الأول لفئتي الرجال والسيدات.

وأقيمت اليوم الاثنين فعاليات بطولة الشرطة العربية الثامنة لاختراق الضاحية بحضور رؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية للشرطة من بينهم الجزائر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 09:36
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بطولة الشرطة العربية الثامنة لاختراق الضاحية: ميدالية فضية للجزائر حسب الفرق
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 09:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 24 مرة   شارك

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