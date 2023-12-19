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رياضة/وفاة قايد صالح: تأجيل جميع المنافسات الرياضية بين 23 و 25 ديسمبر

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 17:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
رياضة/وفاة قايد صالح: تأجيل جميع المنافسات الرياضية بين 23 و 25 ديسمبر

الجزائر- أُجلت جميع المنافسات والتظاهرات الرياضية الوطنية والدولية المبرمجة  عبر كامل التراب الوطني بين 23 و 25 ديسمبر 2019, عقب وفاة الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, وفق بيان نشرته وزارة الشباب والرياضة.

وجاء في بيان وزارة الشباب والرياضة : "تبعا لقرار رئيس الجمهورية بإعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام على اثر وفاة نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح, أتشرف بطلب تأجيل جميع التظاهرات الرياضية والشبابية الوطنية والدولية, المبرمجة عبر كامل التراب الوطني من يوم الاثنين 23 ديسمبر إلى غاية يوم الأربعاء 25 ديسمبر".

وبالتالي فإن مواجهتي نصر الفجوج (ما بين الجهات) - اتحاد بسكرة (الرابطة الأولى) و نادي بارادو - شباب بئر العرش (ما بين الجهات), المقررة يوم الأربعاء 25 ديسمبر, لحساب الدور الـ 32 من كأس الجزائر لكرة القدم (أكابر/رجال), تم تأجيلهما إلى وقت لاحق.

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رياضة/وفاة قايد صالح: تأجيل جميع المنافسات الرياضية بين 23 و 25 ديسمبر
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 17:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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