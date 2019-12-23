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دراجات/ الجزائر- تكوين: ثلاثة اختبارات تقييمية للمواهب الشابة

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 17:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر- تنظم مديرية المواهب الرياضية الشابة للاتحادية الجزائرية للدراجات خلال ايام العطلة المدرسية , ثلاثة اختبارات تقييمية خاصة" بالرياضيين المولودين ما بين 2004- 2005  والتابعين لمختلف الربطات الولائية لنواحي الشرق, الوسط ووسط غرب والشرق, حسبما علم يوم الاثنين من المنظمين.

وتبدأ هذه الاختبارات يوم 26 ديسمبر الجاري في ناحية الشرق . وسيتم استقبال  الرياضيين وتوفير الاقامة لهم بالخروب , بينما تجرى الاختبارات بالطريق  الوطني بعين سمارة ( قسنطينة).

ويأتي بعدها اي يوم 30 ديسمبر , الدور على رياضيي ناحية الوسط ( الجزائر العاصمة, البليدة  وتيبازة) لتلقي اختبارات  تقييمية ثم في 31 ديسمبر لناحية  وسط- غرب وبالضبط  بعين الدفلى والشلف.

وتختتم  الدورة التكوينية يومي 10 و 11 يناير 2020 بوهران بإجراء اختبارات تقييمية موازية لفائدة الرياضيين التابعين لرابطات ولايات الغرب.

واشارت الاتحادية في بيان لها  ان , " أماكن واوقات إجراء الاختبارات التقييمية بالنسبة لرياضيي مناطق الوسط - وسط غرب و الغرب سيعلن عنها لاحقا. "

ووجهت الاتحادية الجزائرية للدراجات , نداء لمختلف الرابطات الولائية  لإرسال في اقرب الآجال قوائم  الرياضيين التابعين لها.

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دراجات/ الجزائر- تكوين: ثلاثة اختبارات تقييمية للمواهب الشابة
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 17:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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