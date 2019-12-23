دراجات/ الجزائر- تكوين: ثلاثة اختبارات تقييمية للمواهب الشابة

وتبدأ هذه الاختبارات يوم 26 ديسمبر الجاري في ناحية الشرق . وسيتم استقبال الرياضيين وتوفير الاقامة لهم بالخروب , بينما تجرى الاختبارات بالطريق الوطني بعين سمارة ( قسنطينة).
ويأتي بعدها اي يوم 30 ديسمبر , الدور على رياضيي ناحية الوسط ( الجزائر العاصمة, البليدة وتيبازة) لتلقي اختبارات تقييمية ثم في 31 ديسمبر لناحية وسط- غرب وبالضبط بعين الدفلى والشلف.
وتختتم الدورة التكوينية يومي 10 و 11 يناير 2020 بوهران بإجراء اختبارات تقييمية موازية لفائدة الرياضيين التابعين لرابطات ولايات الغرب.
واشارت الاتحادية في بيان لها ان , " أماكن واوقات إجراء الاختبارات التقييمية بالنسبة لرياضيي مناطق الوسط - وسط غرب و الغرب سيعلن عنها لاحقا. "
ووجهت الاتحادية الجزائرية للدراجات , نداء لمختلف الرابطات الولائية لإرسال في اقرب الآجال قوائم الرياضيين التابعين لها.