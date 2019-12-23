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دراجات/ البطولة العربية على الطريق: المنتخب الجزائري بالقاهرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 15:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر -حل المنتخب الجزائري للدراجات, المكون من ثمانية عشر(18) رياضيا منهم خمس سيدات, بالعاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في البطولة العربية على الطريق, المقررة ما بين 27 و 30 ديسمبر, حسب ما علم يوم الاثنين من الاتحادية الجزائرية للرياضة.

واوضحت الهيئة الفيدرالية في بيان لها أن "الوفد الذي يضم 18 دراجا, تنقل يوم الاثنين الى مصر, للمشاركة في البطولة العربية 2019 (على الطريق), المقررة من 27 الى 30 ديسمبر بالقاهرة".

وبقيادة محمد حاج بوشكارة, يضم الوفد الجزائري خمسة أعضاء من الطاقم الفني وهم: كمال غرايبو, عديل برباري, عبد الكريم توابتي, رشيد بواعلي وكمال بن غنيف.

يمثل الفريق الوطني (اكابر) كل من رشا بلقاسم بنونان, نور ياسمين بوزنزن, عيشة تيهار, ليديا قاسمي, نسريني حويلي عند الفتيات, اما لدى الرجال فيمثل الجزائر كل من ياسين شعلال, اسماعيل لالوشي, لطفي تشامباز, الخصيب ساسان, اسلام منصوري, محمد بوزيدي.

آخر تعديل على الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 16:14
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دراجات/ البطولة العربية على الطريق: المنتخب الجزائري بالقاهرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 15:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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