دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 21 سنة (إناث-الجولة الأولى): "لاعبتنا أبنّ عن حضور ذهني قوي" 

الجزائر - أكد مدرب المنتخب الجزائري لأقل من 21 سنة (إناث)، أحمد لعريبي، أن لاعباته أبنّ عن "حضور ذهني قوي" سمح لهن بالسيطرة على المنتخب المصري بثلاثية نظيفة (3-0)، عند افتتاح دورة اتحاد شمال إفريقيا للفئة، يوم الأحد، بملعب الدار البيضاء (الجزائر العاصمة).

وعقب نهاية اللقاء، صرّح الناخب الوطني قائلا : "المهمة لم تكن سهلة ضد الفريق المصري، حيث كنا متخوفين من كيفية تعاطي اللاعبات مع هذا اللقاء من ناحية الثقة والتعامل مع المواجهة .. من حظّنا أن فريقي تمكن من توقيع هدفين خلال الشوط الأول وحاول تسيير اللقاء في المرحلة الثانية لتفادي قبول الأهداف ووفقنا لإضافة هدف ثالث من ضربة جزاء وهذا أمر إيجابي ومشجع لباقي المشوار".

واعترف التقني الجزائري أنه "غير راض تماما" عن مردود لاعباته غير أن الأمر الإيجابي هو "الحضور الذهني القوي والإندفاع البدني فوق الميدان، سيما وأن قنرة التحضير لهذا الموعد داما لمدة 20 يوما فقط، بخوض مقابلة ودية واحدة".

واختتم المدرب لعريبي حديثه : "المهم أن اللاعبات امتثلن مع المقاربة التي طرحناها وطريقة عملنا واشتغلن بجد ونلن جزاء الفوز اليوم ونتمنى أن يواصلن على هذا المنوال في باقي الدورة".

وسارت المُقابلة في اتجاه واحد لصالح "الخُضريات"، حيث منحت المهاجمة غادة غنوش، الأسبقية للجزائر بافتتاحها بوابة التهديف منذ الدقيقة (5)، بقذفة قوية من مشارف منطقة العلميات، ليمارس الخط الهجومي الجزائري ضغطا هجوميا مكثفا.

فعند الدقيقة (21)، استلمت خُلود أورناني، تمريرة حاسمة من زميلتها عائشة حميداش، لتجد نفسها وجها لوجه مع الحارسة المصرية، فرح سمير، وبتسديدة أرضية أضافت الهدف الثاني للمنتخب الوطني.

وخلال الشوط الثاني، تعرضت أورناني، لعرقلة داخل منقطة العمليات من قبل المدافعات المصرية، لتتحصل على ركلة جزاء، نفذتها وسجلتها نسيمة بختي (د 55)، ليفوز المنتخب الجزائري في أول خرجة له ضمن دورة شمال إفريقيا 3-0 على نظيره المصري.

من جانبه، اعترف مدرب المنتخب المصري، حسين عبد اللطيف، بقوة الفريق الجزائري : "أبارك للمنتخب الجزائري بالفوز، ففارق المستوى كان ظاهرا لصالح الجزائريات المتمرسات والأكثر خبرة مقارنة بلاعباتنا. الكرة النسوية توقفت في مصر لثلاث سنوات على جميع الفئات العمرية، حيث انطلقنا في العمل مع هذه المجموعة منذ شهرين فقط وهي أول مقابلة لهن. فهذه نتيجة منطقية وسنعمل على التطور في باقي مقابلات الدورة".

وضمن نفس الجولة، فاز المنتخب المغربي على بوركينافاسو (1-0) من توقيع اللاعبة هاجر الرقاص (د 70).

وتخوض الجزائريات لقاءهن الثاني يوم الخميس (00ر14 سا) ضد المغرب قبل إنهاء المنافسة أمام تنزانيا يوم السبت (00ر14).

وتجرى دورة اتحاد شمال إفريقيا على شكل نظام بطولة مصغرة، بإجراء ترتيب نهائي بين الفرق الثلاثة للمنطقة (الجزائر-المغرب-مصر)، بالإضافة لحضور بوركينا فاسو و تنزانيا كضيفي شرف.