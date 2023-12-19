البطولة الإفريقية للألواح الشراعية "بيك تكنو 293": سيطرة جزائرية بثلاث ذهبيات وفضيتين

وتوج بذهبية السباق المفتوح (+ 19 سنة) الجزائري، بن ناقة إسلام، فيما تحصل على الفضية الجزائري الآخر، بودرومة رامي.
وفي فئة أقل من 19 سنة، نال المعدن النفيس، البحار الجزائري بودرومة سامي في الوقت الذي حاز فيه مواطنه سوامس بلال على فضية نفس الفئة العمرية.
كما تحصل حديبي أيوب على الميدالية الذهبية في فئة أقل من 17 سنة.
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وشاركت الجزائر في هذه المنافسة بـ14 بحارا، منهم أربع فتيات، بقيادة المدرب خير الدين بوساحة.
وعرفت البطولة القارية مشاركة منتخبات : الجزائر، ليبيا، مصر وتونس (البلد المنظم).
وتنافست هذه البلدان في فئات أقل من 15 سنة، أقل من 17 سنة، أقل من 19 سنة والمفتوح (+ 19 سنة).