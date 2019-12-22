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الدورة الدولية للكرة الطائرة على الرمال بغرداية: ثنائي المنتخب التونسي يتوج باللقب

  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 19:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات

 

غرداية- فاز ثنائي المنتخب التونسي الذي يتشكل من عرفات الناصر وشعيب بلحاج صالح بلقب الدورة الدولية للكرة الطائرة على الرمال التي أسدل الستار على منافساتها مساء يوم الأحد بغرداية.

و فرض الثنائي التونسي نفسه بقوة أمام منافسيهما من المنتخب الليبي بنتيجة 2 - 0 في مباراة مثيرة جلبت جموع غفيرة من الجمهور سيما شباب سهل ميزاب في أجواء مناخية سادتها موجة من الرياح العاصفة.

وشكلت هذه التظاهرة الرياضية التي نظمت بمبادرة من الإتحادية الجزائرية للكرة الطائرة بالتعاون مع الرابطة الولائية ومديرية الشباب والرياضة لغرداية فرصة ملائمة لترقية هذه الرياضة التي تمارس فوق الرمال وبالهواء الطلق بالمنطقة ، حسبما أوضح مدير الشباب والرياضة عبد القادر لروي.

وسمحت هذه الدورة التي جرت وقائعها بساحة أول مايو العمومية بوسط مدينة غرداية في الهواء الطلق وسط مشهد جميل بتحضير منتخب رياضي جديد تحسبا للمواعيد المقبلة وكذا اكتشاف مواهب شابة بما يمكن من تدعيم المنتخبات الوطنية للكرة الطائرة، مثلما شرح ذات المسؤول.

كما شكل هذا الحدث الرياضي أيضا فرصة للمنتخب التونسي للتحضير للألعاب الأولمبية المقبلة ، يضيف المتحدث ذاته.

ومن جهته يرى رئيس المجلس الشعبي لبلدية غرداية عمر فخار أن " هذه المنافسة الدولية تسمح بترقية وجهة غرداية ، المدينة السياحية بامتياز لدى المتعاملين في السياحة".

وشارك 12 فريقا (رجال) من ضمنهم منتخبات ثلاث دول مغاربية ( ليبيا والمغرب وتونس) ومنتخبات جزائرية ( وطنية ومحلية) في هذا الموعد الرياضي الدولي (21-22 ديسمبر).

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الدورة الدولية للكرة الطائرة على الرمال بغرداية: ثنائي المنتخب التونسي يتوج باللقب
  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 19:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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