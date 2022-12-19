Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بطولة العالم للفوفينام فيات فوداو: المنتخب الجزائري يحصل على المركز الثالث ب23 ميدالية 9 منها ذهبية

  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 18:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
بطولة العالم للفوفينام فيات فوداو: المنتخب الجزائري يحصل على المركز الثالث ب23 ميدالية 9 منها ذهبية

بنوم بنه - حصل المنتخب الجزائري للفوفينام فيات فوداو على المرتبة الثالثة في منافسات الطبعة السادسة لبطولة العالم للاختصاص التي اختتمت يوم الأحد بالعاصمة الكمبودية بنوم بنه عقب نيله ل23 ميدالية, 9 منها ذهبية.

و احرز المنتخب الجزائري المركز الثالث بعد جمعه لتسع ذهبيات, ثماني فضيات و ست برونزيات, فيما عاد اللقب العالمي للمنتخب الفيتنامي ب17 ذهبية, متبوعا في مركز الوصافة بممثلي كمبوديا بتسع ذهبيات و عشر فضيات اي بفارق فضيتين عن الجزائر.

وصرح رئيس الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو, محمد جواج, في صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا : "المنتخب الجزائري حقق هدفه بنسبة كبيرة. لم يكن بوسعنا حصد ميداليات اكثر وهذا راجع لمشاركة المنتخب الفيتنامي والكمبودي  بعدد كبير من المصارعين", مشيرا الى ان المستوى الفني لبطولة العالم كان "مرموقا للغاية."

و اضاف : "الجزائر اكتفت بإشراك 19 مقاتلا فقط, بينما فيتنام وكمبوديا دخلا المنافسات ب30 رياضيا, اي شاركا في اختصاصات لم نشارك نحن فيها ومع ذلك -كما اكد- وقفنا معهم الند للند والحمد لله شرفنا الجزائر و اسمعنا النشيد الوطني في العديد من المرات".

اقرأ أيضا:      بطولة العالم للفوفينام فيات فوداو (اليوم الثالث): المنتخب الجزائري يحصل على 13 ميدالية ثلاث منها ذهبية

وحسب جواج, فإن "توقعاتنا بحصد الذهب في بعض الاختصاصات خابت وتحصلنا فقط على الفضة. كل الدول المشاركة في هذا الاستحقاق حضرت جيدا".

للتذكير, أشركت الهيئة الفدرالية لأول مرة تشكيلة جديدة من المصارعين شباب تتكون من 19 عنصرا, منهم اربع سيدات في إطار سياستها الرامية الى تشبيب الفريق الوطني و اعطائه نفسا جديدا, تحت اشراف المدربين كمال لوناس, بوعلام قرياتي وعثمان جلودي.

وفي بطولة العالم التي احتضنتها نيودلهي الهندية سنة 2017, احتلت الجزائر المرتبة الثانية عالميا, بعدما حصدت 12 ميدالية ذهبية و 11 فضية و 4 برونزيات.

وحافظت الجزائر آنذاك على مركز الوصافة الذي كان بحوزتها في الطبعة الرابعة سنة 2015 بعد منتخب فيتنام (17 ذهبية), بينما عاد المركز الثالث للوفد الكمبودي ب4 ميداليات من المعدن النفيس.

آخر تعديل على الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 19:42
كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة العالم للفوفينام فيات فوداو: المنتخب الجزائري يحصل على المركز الثالث ب23 ميدالية 9 منها ذهبية
  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 18:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.22

الرئيس الصيني يهنئ السيد تبون إثر انتخابه رئيسا للجمهورية

19.12.22

طاقة: الجزائر تترأس ثلاث منظمات طاقوية دولية هامة خلال سنة 2020

19.12.22

عنابة: عودة تظاهرة "أبي خدني إلى المسرح" وسط إقبال لافت للأطفال

19.12.22

سكري: زهاء 30 بالمائة من المصابين بالسكري لا يكتشفون الداء إلا بعد مضاعفات صحية

19.12.22

رئاسيات: الرئيس تبون يتلقى رسائل تهنئة من رؤساء دول ومسؤولي أحزاب ومنظمات

19.12.22

حزب بوديموس يدعم الشعب الصحراوي الى غاية استقلاله

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.17

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم "تهانيه الحارة" لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد…

19.12.16

منطقة التبادل الحر الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء

19.12.19

الرئيس تبون: نسعى لبناء اقتصاد وطني قوي والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري

19.12.19

فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات عن قوانين المالية يدخل حيز التنفيذ

19.12.19

نقل بحري: إدخال تغييرات على برنامج توقيت انطلاق العديد من الرحلات بسبب رداءة الاحوال…

19.12.16

الشلف: توقيف شخص وحجز أزيد من 3.500 قرص مهلوس