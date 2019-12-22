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كرة القدم/ الرابطة الثانية (ذهاب): أولمبي المدية بطلا شتويا رغم الأزمة

  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 18:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات
كرة القدم/ الرابطة الثانية (ذهاب): أولمبي المدية بطلا شتويا رغم الأزمة

الجزائر - بعد تمكنه من تحقيق مشوار جيد خلال مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم, "توج" فريق أولمبي المدية باللقب الشتوي رغم أزمته المالية, متجاوزا عقبة أشرس منافسيه وداد تلمسان الذي يتقدمه بنقطتين في ختام الجولة ال15 التي جرت أمس السبت.

وحقق "لوام" أحسن الإحصائيات بتسجيله لعشرة انتصارات وتعادل واحد مقابل أربعة انهزامات, كما سجل 25 هدفا لينهي الذهاب كأحسن خط هجوم, في الوقت الذي تلقت فيه شباكه 14 هدفا.

غير أن أحسن دفاع في الذهاب لم يكن للأولمبي, بل عاد لملاحقه المباشر وداد تلمسان بتلقيه 12 هدفا رفقة مولودية بجاية.

وباستثناء ذلك, فإن الإحصائيات التي حققها نادي "التيطري" توحي أنه يستحق اللقب الشتوي, على عكس ما أنجزته عدة أندية في الرابطة الثانية ولعل أبرزها مشوار اتحاد الحراش السيء, بما أنه يتذيل الترتيب وبأسوأ النتائج, حيث لم يفز سوى في لقاءين وتعادل في خمس مقابلات بينما انهزم في 8 مباريات, في الوقت الذي تلقت فيه شباكه 25 هدفا كأسوأ خط دفاع.

وشهدت مرحلة الذهاب تغييرات كثيرة على مستوى الطواقم الفنية من خلال إقالة عدة مدربين, اضافة الى الاضرابات التي شنها اللاعبون من أجل تسوية وضعيتهم المالية في جل الأندية.

وأثرت هذه الوضعيات المهتزة على عدة أندية أبرزها أمل الأربعاء, الذي احتل الصدارة خلال الجولات الاولى ليجد نفسه وسط الترتيب بسبب الأزمة التي عاشها.

ولم يحقق الإستفاقة سوى في الجولات الاخيرة, الأمر الذي سمح له بالارتقاء الى الصف الثالث عقب الجولة ال15 والأخيرة.

نفس الشيء عاشه دفاع تاجنانت الذي تصدر الترتيب في الجولة الرابعة, إلا أنه عاش كابوسا بعد ذلك بتقهقره في الترتيب العام, منهيا الجزء الأول من الموسم الكروي في الصف ال10 وبفارق سبع نقاط عن المهددين بالنزول.

من جهتهما, أنهى فريقا أمل بوسعادة ومولودية سعيدة مرحلة الذهاب في الصف ال12 برصيد 17 نقطة لكل منهما, على الرغم من أنهما تلقيا ستة هزائم, وهو نفس العدد من الخسارات التي سجلها اتحاد عنابة الذي احتل الصف السادس, لكنه حقق اكثر عدد من الانتصارات مقارنة مع الأمل والمولودية.

ويبدو أن التنافس سيكون صعبا في ما تبقى من مشوار البطولة بالنسبة للصعود الذي يخص أربعة أندية و السقوط الذي سيمس فريقين فقط, مما يوحي أن مرحلة الإياب ستكون قوية و مشوقة.

آخر تعديل على الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 18:15
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كرة القدم/ الرابطة الثانية (ذهاب): أولمبي المدية بطلا شتويا رغم الأزمة
  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 18:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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