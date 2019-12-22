ولاية الجزائر: برنامج ترفيهي جواري لفائدة شباب الأحياء السكنية بمناسبة عطلة الشتاء

الجزائر - شرعت 80 مؤسسة شبانية تابعة لمديرية الشباب والرياضية والترفيه لولاية الجزائر في تطبيق برنامج ترفيهي جواري لفائدة شباب وأطفال الأحياء السكنية وذلك بمناسبة العطلة الشتوية التي بدأت في 19 ديسمبر 2019 وتستمر إلى غاية 5 يناير 2020, حسبما علم يوم الأحد لدى ساعد محمد أمين, رئيس مصلحة نشاطات الشباب بالمديرية الولائية.

وأوضح السيد ساعد, أن المؤسسات الشبانية الموزعة عبر بلديات الجزائر العاصمة والبالغ عددها 80 مؤسسة شرعت في تطبيق برنامج "ترفيهي جواري" تم تسطيره لفائدة الشباب وكذا فئة الطفولة, بقصد "تنشيط" محيط الأحياء السكنية الجديدة منها والقديمة وفتح الفضاءات التابعة للقطاع لاستقبال العائلات وأبنائهم ضمن نشاطات علمية وثقافية وترفيهية تستمر طيلة عطلة الشتاء التي انطلقت يوم الخميس 19 ديسمبر 2019 وتستمر إلى غاية 5 يناير 2020.

وأضاف أن أولى البرامج التي تم تفعيلها ميدانيا هو مهرجان المواهب الشابة وفنون الغناء الذي نظمت سهرته الأولى نهاية الأسبوع الماضي بقاعة ابن خلدون ليستمر لسهرتين متتاليتين بقاعة الأوبرا بولاعم بسايح يوم 29 ديسمبر والثالثة في 8 يناير 2020 لاختيار الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى.

كما تستعد الرابطة العلمية للشباب الهواة, يردف المتحدث, لتنظيم الطبعة الثانية لأولمبياد العلوم بقصر الثقافة مفدي زكريا من 28 إلى 31 ديسمبر الجاري, تنفيذا للبرنامج العلمي المسطر من قبل المديرية, وبالموازاة فتح المركز الثقافي عيسى مسعودي بحسين داي قاعاته لاحتضان مهرجان مسرح الطفل, ناهيك عن احتضانه (22 إلى 24 ديسمبر) لدورة تكوينية كانت قد أعلنت عنها مديرية الشباب والرياضة مؤخرا لفائدة منشطي المؤسسات الشبانية والحركة الجمعوية في نشاط الحساب الذهني وألعاب تنمية الذكاء.

وفي سياق ذي صلة, وفي إطار المبادلات الشبانية, انطلقت مع بداية هذه العطلة قوافل سياحية استكشافية لفائدة 250 شابا, حسب ذات المصدر, نحو مدن سياحية وتراثية على غرار سطيف و تيميمون وتاغيت وبسكرة ووادي سوف وغرداية, أي بمعدل 50 شاب في كل قافلة, يردف ذات المتحدث.

وعن قدرة المؤسسات الشبانية المتواجدة على مستوى ولاية الجزائر في استيعاب الشباب و الأطفال الذين يشكلون غالبية سكان الأحياء السكنية, أكد السيد محمد أمين ساعد مجيبا أنه رغم "أهمية" هذه الهياكل حاليا, إلا أنها تبقى "غير كافية" مقارنة بالتعداد السكاني للعاصمة (4 مليون نسمة) والتي يشكل عنصر الشباب النسبة الكبرى "بتعداد قدره مليون و 800 ألف شاب على مستوى الولاية", معتبرا أن مديرية الشباب والرياضة والترفيه واعية بأن الفضاءات المتوفرة "لا تستوعب" تلك الطاقات الشبانية ولهذا - يقول - يتم العمل الميداني "بالشراكة" مع الجمعيات الفاعلة المتواجدة على مستوى الأحياء السكنية القديمة منها أو الجديدة.

بالموازاة من ذلك, يرتقب أن تستلم المديرية الولائية خلال السنة المقبلة 2020, يقول المتحدث, "12 مؤسسة شبانية رياضية" وأخرى تم تسجيلها في إطار المشاريع التنموية الممولة من ميزانية الصندوق الولائي لترقية مؤسسات الشباب على غرار مشروع ببلدية بلوزداد و آخر في بلديات باب الوادي و عين طاية وخرايسية و عين بنيان "ستنعش المحيط الشباني في تلك المناطق".