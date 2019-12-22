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تنس الطاولة/بطولة شمال إفريقيا: تتويج الجزائري خروف والتونسية غرفي بالذهب

  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 16:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

وهران- توج الجزائري سامي خروف والتونسية فتوى غرفي بذهبية الفردي لبطولة شمال إفريقيا لتنس الطاولة (رجال وسيدات) التي اختتمت فعالياتها يوم الأحد بوهران.

وتغلب خروف في المباراة النهائية على التونسي بوبكر بوراس (4-3), فيما عادت المرتبة الثالثة إلى الجزائري العربي بورياح الفائز على حساب التونسي يوسف بن عطية (3-0) في المباراة الترتيبية.

أما عند السيدات, فقد سيطرت التونسية غرفي على الجزائرية ليندة لوغرايفي وهزمتها بنتيجة 4-0, بينما عادت الميدالية البرونزية إلى التونسية الأخرى حاج صالح عبير على حساب الجزائرية كاتيا كفصافي (3-1).

وبفضل فوزهما بالذهب, تأهل خروف وغرفي إلى الدوري الإفريقي ''توب 16'' الذي تحتضنه تونس في أواخر شهر فبراير المقبل, والذي سيكون متبوعا بالدورة التأهيلية الختامية إلى الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو اليابانية.

وشارك في هذه البطولة, التي احتضنتها القاعة متعددة الرياضات ''العقيد لطفي'', أربع دول هي الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا.

وعرف اليوم الأول من هذا الحدث إجراء منافسات ما بين الفرق عند الجنسين, حيث عادت ذهبية السيدات إلى المنتخب الجزائري الفائز في النهائي على نظيره التونسي, فيما خطفت تونس الذهب عند الرجال متبوعة بالجزائر ثم ليبيا في الصف الثالث من المسابقة التي جرت على شكل بطولة مصغرة.

وهذه هي المرة الأولى التي تحتضن فيها وهران منافسة دولية في تنس الطاولة, مثلما أوضحه رئيس الاتحادية الجزائرية للعبة, شريف درقاوي, مضيفا بأن اختيار عاصمة الغرب الجزائري لاستضافة البطولة يدخل في إطار استعدادات المدينة لتنظيم النسخة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في صائفة 2021.

آخر تعديل على الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 16:43
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تنس الطاولة/بطولة شمال إفريقيا: تتويج الجزائري خروف والتونسية غرفي بالذهب
  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 16:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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