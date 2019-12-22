شراع/البطولة الافريقية لاختصاص بيك تيكنو: خمس ميداليات للجزائر منها ثلاث ذهبيات

تونس - أحرز المنتخب الجزائري للشراع خمس ميداليات من بينها ثلاث ذهبيات خلال البطولة الافريقية لاختصاص بيك تيكنو, التي جرت وقائعها من 16 إلى 22 ديسمبر بجربة (تونس).

وكان الذهب من نصيب إسلام بناغة (مفتوح), أيوب حديبي (شباب) وسامي بودرومة (أواسط), في الوقت الذي اكتفى فيه كل من رامي بودرومة (مفتوح) و بلال سوامس (أقل من 19 سنة) بالفضة.

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وشاركت الجزائر في هذا الموعد القاري -الخاص بفئات اقل من 15 سنة, اقل من 17 سنة, اقل من 19 سنة والمفتوح (+19 سنة)- ب 14 بحارا, منهم اربع فتيات بقيادة المدرب خير الدين بوساحة.

وكانت البطولة فرصة للرياضيين لاكتشاف اول عرض في افريقيا للوحة الاولمبية الجديدة ("اي كيو فويل") التي سيتم اعتمادها في اولمبياد 2024 بباريس وذلك بحضور و اشراف مبتكر هذه اللوحة والمسؤول عن التسويق في الاتحاد الدولي للشراع.