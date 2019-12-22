سيدي بلعباس: انطلاق فعاليات المهرجان الوطني للبادمينتون

وأبرز رئيس مصلحة الرياضة لمديرية الشباب والرياضة للولاية نور الدين مغربي أن هذه التظاهرة الرياضية التي تنظم لأول مرة بسيدي بلعباس موجهة لفئة الأصاغر.
وتشهد التظاهرة التي يتوخى منها أن تكون انطلاقة فعالة لهذه الرياضية بسيدي بلعباس مشاركة فرق من ولايات بومرداس وتيبازة وغرداية والشلف وبجاية ووهران والمدية وجيجل وباتنة والجزائر وتيارت والبويرة وقسنطينة وميلة وسيدي بلعباس.
ويشكل هذا المهرجان الوطني فضاء هاما لتشجيع ممارسة هذه الرياضة في وسط التلاميذ وتعزيز التنافس فيما بينهم إلى جانب كونه فرصة مميزة لاكتشاف المواهب الشابة لتطوير قدراتها وفقا لما أشير إليه.
للإشارة تتواصل فعاليات هذه التظاهرة الرياضية المنظمة بمبادرة للفدرالية الجزائرية للريشة الطائرة والجمعية الرياضية لترقية وتطوير الرياضة النسوية تحت إشراف والي الولاية والمديرية المحلية للشباب والرياضة إلى غاية 24 ديسمبر.