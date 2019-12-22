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سيدي بلعباس: انطلاق فعاليات المهرجان الوطني للبادمينتون

  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 14:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات

سيدي بلعباس- انطلقت يوم الأحد بالمدرسة الجهوية للمواهب الشابة لسيدي بلعباس فعاليات المهرجان الوطني للبادمينتون "الريشة الطائرة" وذلك بمشاركة فرق من 15 ولاية.

وأبرز رئيس مصلحة الرياضة لمديرية الشباب والرياضة للولاية نور الدين مغربي أن هذه التظاهرة الرياضية التي تنظم لأول مرة بسيدي بلعباس موجهة لفئة الأصاغر.

وتشهد التظاهرة التي يتوخى منها أن تكون انطلاقة فعالة لهذه الرياضية بسيدي بلعباس مشاركة فرق من ولايات بومرداس وتيبازة وغرداية والشلف وبجاية ووهران والمدية وجيجل وباتنة والجزائر وتيارت والبويرة وقسنطينة وميلة وسيدي بلعباس.

ويشكل هذا المهرجان الوطني فضاء هاما لتشجيع ممارسة هذه الرياضة في وسط التلاميذ وتعزيز التنافس فيما بينهم إلى جانب كونه فرصة مميزة لاكتشاف المواهب الشابة لتطوير قدراتها وفقا لما أشير إليه.

للإشارة تتواصل فعاليات هذه التظاهرة الرياضية المنظمة بمبادرة للفدرالية الجزائرية للريشة الطائرة والجمعية الرياضية لترقية وتطوير الرياضة النسوية تحت إشراف والي الولاية والمديرية المحلية للشباب والرياضة إلى غاية 24 ديسمبر.

آخر تعديل على الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 15:17
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سيدي بلعباس: انطلاق فعاليات المهرجان الوطني للبادمينتون
  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 14:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

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