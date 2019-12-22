سيدي بلعباس: انطلاق فعاليات المهرجان الوطني للبادمينتون

حوادث المرور: وفاة 56 شخصا وإصابة 1455 آخرين بجروح خلال نوفمبر الماضي -

ارتفاع طفيف الى 41.000 دج في الأجر الشهري المتوسط بالجزائر في 2018 -

كرة القدم/ الرابطة الثانية (ذهاب): أولمبي المدية بطلا شتويا رغم الأزمة -

معرض الانتاج الجزائري: مشاركة 15 وحدة ومؤسسة إنتاجية للجيش الوطني الشعبي -

كرة القدم/ الرابطة الأولى (مرحلة الذهاب): ترقب للتعرف على البطل الشتوي وحامل اللقب يعاني -

قسنطينة: إلتحاق 20 طفلا مصابا بالتوحد من أصل 31 تم تحريرهم من طرف الدرك بمنازلهم -

الرئيس تبون يؤكد تشجيعه للمشاريع الانتاجية المستحدثة لمناصب الشغل -

حزب بوديموس يدعم الشعب الصحراوي الى غاية استقلاله -

الرئيس تبون: الصناعة العسكرية هي الصناعة الميكانيكية الوحيدة الموجودة في الجزائر -

شراع/البطولة الافريقية لاختصاص بيك تيكنو: خمس ميداليات للجزائر منها ثلاث ذهبيات -

نقل جوي: تبون يأمر بإعادة فتح جميع المطارات غير المستغلة عبر الوطن -

رئيس الجمهورية تبون يدشن الطبعة 28 لمعرض الإنتاج الجزائري -

تبون: من غير المعقول أن نستورد القمح لنبذر الخبز -

تنس: تكريم اللاعب والمدرب السابق عبد القادر بودية بوهران -

الاعلان عن استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة -

إفتتاح إجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، الجزائر ممثلة بالرئيس المدير العام لسوناطراك -

تدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع بولاية الجلفة -

إتحاد بلعباس يرتقي إلى المنصة والمدرب يعيش يرفض الإفراط في الثقة -

مجلس الأمة يشارك بعمان في اجتماع لجنة التميز البرلماني العربي -