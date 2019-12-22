تنس: تكريم اللاعب والمدرب السابق عبد القادر بودية بوهران

وهران - كرمت عائلة التنس الجزائرية اللاعب السابق في سنوات الستينيات عبد القادر بودية من خلال تنظيم دورة على شرفه يومي الجمعة والسبت بوهران.

وجاءت المبادرة من طرف نادي التنس الوهراني وبإشراف من الاتحادية الجزائرية والرابطة الوهرانية للعبة, حسب ما استفيد من رئيس هذه الهيئة الأخيرة جمعي تيجيني.

وعرفت الدورة التكريمية, التي احتضنها المركب الرياضي للبريد والمواصلات (قاسم ليمام) إجراء عدة لقاءات مخصصة لفئتي أقل وأكثر من 14 سنة من الجنسين يمثلون رابطات وهران ومستغانم وعين تموشنت, إضافة إلى نادي المجمع الرياضي البترولي القادم من الجزائر العاصمة.

وفاز بدورة أكثر من 14 سنة ذكور كيشو سليمان من رابطة وهران الذي تغلب في النهائي على شريف أمير من نفس الرابطة. وفي نفس الفئة فتيات, نالت المرتبة الأولى شريف ايناس من وهران أمام بوجمعاوي وصال من وهران أيضا.

وفي فئة أقل من 14 عاما ذكور, عادت الكلمة الأخيرة لحمادي إلياس من مستغانم على حساب كيشو غيلاس من وهران, فيما تفوقت عند الإناث بن شيخ وفاء من وهران على بن حبيب من وهران أيضا.

كما ارتأى زهاء 14 رياضي من صنف الكهول المشاركة أيضا في هذه المناسبة, كما أشير إليه.

وعبر عبد القادر بودية, الذي اعتزل التدريب منذ أربع سنوات, عن سعادته البالغة بهذا التكريم, مؤكدا بأن مثل هذه المبادرات "تولد إحساسا خاصا لدى الجيل القديم لأنها بمثابة عرفان واعتراف لهم بما قدموه خدمة للرياضة الجزائرية".