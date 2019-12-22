إتحاد بلعباس يرتقي إلى المنصة والمدرب يعيش يرفض الإفراط في الثقة

وهران - حقق فريق اتحاد بلعباس فوزه الثالث على التوالي عندما تغلب على ضيفه اتحاد الجزائر (1-0) مساء أمس السبت في ختام الجولة ال15 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم مما مكنه من الارتقاء إلى الصف الثالث في الترتيب العام.

وفاجأ هذا المشوار الإيجابي للنادي في مرحلة الذهاب المتتبعين بالنظر إلى الظروف الصعبة التي باشر فيها أبناء ''المكرة'' الموسم الجديد، مثلما تدل عليه هزائمهم الثلاث المتتالية خلال الجولات الثلاث الأولى من البطولة.

ولكن المدرب عبد القادر يعيش، الذي استلم المقاليد الفنية للاتحاد في الجولة الثالثة، يرفض الإفراط في الثقة، لافتا إلى أن هذا الترتيب الذي انتهت عليه مرحلة الذهاب مؤقت فقط بالنظر إلى العدد الكبير من المباريات المتأخرة في المنافسة.

وصرح يعيش ل/وأج في هذا الصدد : "الجميع يعلم أنه يتبقى لعب عدة مقابلات متأخرة، والأكيد أن نتائجها ستغير كثيرا من الأمور في سلم الترتيب. ولكن الأهم هو أننا بصدد جمع أكبر عدد ممكن من النقاط".

وتابع قائلا: "أعتبر الحصيلة الحالية من النقاط (22) إيجابية جدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الصعوبات الكبيرة التي تواجهنا سيما من الجانب المادي، كما لا يجب أن ننسى الوضعية التي كان عليها الفريق في بداية الموسم حيث استلمت عارضته الفنية وهو بدون رصيد".

وأثنى المدرب على "الروح المعنوية" للاعبيه، معتبرا أن هذه الروح "هي التي صنعت الفارق" أمام منافس يعد من بين أفضل الأندية على الصعيد الوطني، على حد تعبيره.

وبمقدور اتحاد بلعباس، الذي استعاد قوته على ميدانه، الطموح لتعزيز رصيده أكثر سيما وأن لديه مباراة ناقصة سيجريها على ميدان نادي بارادو، وهي المقابلة التي قال عنها المدرب يعيش أن لاعبيه سيدخلونها "بنية الظفر بنقاطها كاملة".

من جهة أخرى، جددت السلطات المحلية لولاية سيدي بلعباس، ممثلة برئيس المجلس الشعبي الولائي، التزامها بمساعدة النادي الذي يمر بمرحلة صعبة من الناحية المالية انجر عنها حرمانه من القيام بالانتدابات الشتوية بعد أن بلغت ديونه تجاه لاعبين قدامى قرابة 90 مليون دج.

وهنأ رئيس المجلس الشعبي الولائي اللاعبين والطاقم الفني على الفوز المحقق أمام اتحاد الجزائر مباشرة بعد نهاية اللقاء في غرف تغيير الملابس، مؤكدا وقوف السلطات المحلية بجانب الفريق من خلال منحه إعانة مالية "في قادم الأيام"، وفق ما علم من إدارة النادي.