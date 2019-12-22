الرابطة الأولى: النتائج الكاملة والترتيب

شباب بلوزداد - مولودية وهران 1 - 1
اتحاد بسكرة - نصر حسين داي 2 - 3
شبيبة القبائل - نجم مقرة 3 - 0
وفاق سطيف - شبيبة الساورة 2 - 0
نادي بارادو - جمعية عين مليلة 4 - 1
أولمبي الشلف - أهلي برج بوعريريج 0 - 0
شباب قسنطينة - مولودية الجزائر 2 - 3
اتحاد بلعباس - اتحاد الجزائر 1 - 0
الترتيب نقاط لعب
- شباب بلوزداد 29 15
- مولودية الجزائر 27 14
- اتحاد بلعباس 22 14
- شبيبة القبائل 21 13
- مولودية وهران 20 14
--. شباب قسنطينة 19 14
--. جمعية عين مليلة 19 15
--. شبيبة الساورة 19 15
--. أهلي برج بوعريريج 19 15
- اتحاد الجزائر 17 12
--. وفاق سطيف 17 14
- أولمبي الشلف 16 14
- نجم مقرة 15 14
--. نصر حسين داي 15 15
- نادي بارادو 14 11
--. اتحاد بسكرة 14 15.