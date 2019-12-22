الرابطة الأولى: النتائج الكاملة والترتيب

الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يتعثر ومولودية الجزائر تعود على بعد نقطتين -

ورقلة: 10 فرق فنية تنشط الأيام الشتوية لمسرح الطفل -

جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين كانت الأكثر حدة خلال عام 2019 -

سيداتي: الأمم المتحدة لم تعرض بعد أي اسم خلفا لهورست كوهلر -

الرابطة الثانية: أولمبي المدية يسقط بثلاثية و وداد تلمسان يقلص الفارق -

المؤتمر ال 15 للبوليساريو: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي -

احترام حقوق الإنسان من المبادئ الثابتة في السياسة الداخلية للجزائر وفي علاقاتها الدولية -

إنحراف حافلة بتيزي وزو: وزير الصحة يطمئن على صحة الجرحى -

بوقادوم يؤكد على تسخير كل الامكانيات للتكفل بضحايا انحراف حافلة بتيزي وزو -

لزهاري: إنخراط الشباب في الدفاع عن حقوق الانسان سيؤدي الى التسريع في بناء دولة القانون -

الهزة الأرضية بميهوب (المدية): عدم تسجيل أية ضحايا أو أضرار مادية -

رئيس الجمهورية يعين السيد نور الدين عيادي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية -

كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين بولاية سكيكدة -

رئيس الجمهورية يعين السيد محمد الامين مسايد أمينا عاما لرئاسة الجمهورية -

100 ألف مترشح يتلحقون بالمسابقة الوطنية لتكوين مساعدي جراحي الأسنان وأعوان رعاية المواليد -

بشار: التأكيد على أهمية حماية واحات النخيل العريقة لبني عباس -

بطولة العالم للفوفينام فيات فوداو (اليوم الثالث): المنتخب الجزائري يحصل على 13 ميدالية ثلاث منها ذهبية -

انطلاق أشغال الدورة ال22 لمؤتمر مجلس وزراء السياحة العرب يوم الأحد بالمملكة العربية السعودية -

الشعب الصحراوي سيجد نفسه مضطرا للعودة الى الكفاح المسلح للدفاع عن حقه -