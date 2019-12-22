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الرابطة الأولى: النتائج الكاملة والترتيب

  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 09:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات
الرابطة الأولى: النتائج الكاملة والترتيب

الجزائر - النتائج الكاملة والهدافون عقب إجراء مباريات الجولة ال15 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يوم السبت :

شباب بلوزداد - مولودية وهران                  1 - 1

اتحاد بسكرة - نصر حسين داي                  2 - 3

شبيبة القبائل - نجم مقرة                    3 - 0

وفاق سطيف - شبيبة الساورة                     2 - 0

نادي بارادو - جمعية عين مليلة                  4 - 1

أولمبي الشلف - أهلي برج بوعريريج         0 - 0

شباب قسنطينة - مولودية الجزائر               2 - 3

اتحاد بلعباس - اتحاد الجزائر                     1 - 0

        

الترتيب                                نقاط      لعب

  1. شباب بلوزداد 29 15
  2. مولودية الجزائر 27 14
  3. اتحاد بلعباس 22 14
  4. شبيبة القبائل 21 13
  5. مولودية وهران 20 14

--. شباب قسنطينة                    19       14

--. جمعية عين مليلة                 19       15

--. شبيبة الساورة                    19       15

--. أهلي برج بوعريريج           19       15

  1. اتحاد الجزائر 17 12

--. وفاق سطيف                    17         14

  1. أولمبي الشلف 16 14
  2. نجم مقرة 15 14

--. نصر حسين داي               15         15

  1. نادي بارادو 14 11

--. اتحاد بسكرة                    14         15.

 

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الرابطة الأولى: النتائج الكاملة والترتيب
  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 09:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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