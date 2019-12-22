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الرابطة الثانية: أولمبي المدية يسقط بثلاثية و وداد تلمسان يقلص الفارق

  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 08:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
الرابطة الثانية: أولمبي المدية يسقط بثلاثية و وداد تلمسان يقلص الفارق

الجزائر - تعرض أولمبي المدية بطل مرحلة الذهاب للرابطة الثانية لكرة القدم، للخسارة في الجولة ال15، أمام مضيفه شبيبة سكيكدة 3-0 يوم السبت، في الوقت الذي حقق فيه الملاحق المباشر وداد تلمسان فوزا ثمينا على مولودية بجاية بنتيجة 2-1 ليقلص الفارق عن الرائد إلي نقطتين.

وسقط الاولمبي الذى تنقل بتشكيلة من الرديف بسبب عدم تلقي العناصر الأساسية لمستحقاتهم المالية بثلاثية نظيفة أمام شبيبة سكيكدة، وهي النتيجة التي تخدم أبناء "روسيكادا" أكثر بما أنهم يتقدمون إلى المركز الخامس وبفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الرابع، بينما أنهى "اللمدانيون" المرحلة الاولى من البطولة ب31 نقطة متقدمين بنقطتين فقط عن أقرب الملاحقين و داد تلمسان.

ومعلوم أن "لوام" أكملت اللقاء بعشرة عناصر بعد طرد آيت حمادوش قبل لحظات عن نهاية الشوط الاول مما أثر على تشكيلة "التيطري".

ولم يفوت الملاحق وداد تلمسان فرصة استضافته لمولودية بجاية ليفوز عليه (2-1)، ليتشبث بمركزه الثاني ب(29ن) أما "الموب" فاقتربت اكثر من منطقة النزول ب16 نقطة.

وعاد سريع غليزان بفوز ثمين من وهران على حساب الجمعية المحلية بهدف نظيف، سمح ل"الرابيد" بالبقاء في الصف الثالث رافعا رصيده الى 27 نقطة، في الوقت الذي تراجعت فيه  الجمعية الى المركز الثامن ب20 نقطة.

من جهته حقق أمل الأربعاء فوزا ثمينا خارج الديار على مولودية سعيدة بهدفين نظيفين، ابقاه في الصف الثالث مناصفة مع سريع غليزان ب27 نقطة، مع العلم أن لاعبه بوباكور تم طرده بعد تلقيه الانذار الثاني، أما "السعيدية" فيتراجعون الى المرتبة ال12 ب17 نقطة رفقة امل بوسعادة.

هذا الأخير، لم يفوت فرصة استضافته لمولودية العلمة وتغلب عليه بثنائية دون مقابل، وإذا كان الأمل "البوسعادي" يأتي في المركز ال12 ب17 نقطة فإن "البابية" تراجعت إلى المرتبة السادسة ب21 نقطة.

واستغل اتحاد عنابة فرصة استقباله لجمعية الخروب ليفوز عليه بهدف أمضاه هادف، سمح لأبناء "بونة" بالصعود الى المرتبة السادسة ب21 نقطة، فيما يبقى "الخروبية" في المركز التاسع ب19 نقطة.

في مؤخرة الترتيب  اكتفى اتحاد الحراش  بالتعادل أمام الضيف دفاع تاجنانت (0-0)، و بالنتيجة ذاتها انتهت مواجهة شبيبة بجاية أمام أولمبي أرزيو.

وعلى إثرها، يبقى "الحراشية" و ابناء "يما قورايا"، المنقوصة من لقاء أمام الغريم مولودية بجاية، في الصف الأخير ب11 نقطة لكل منهما، بينما يتواجد دفاع تاجنانت وأولمبي ارزيو في المركز العاشر ب18 نقطة لكل منهما.

آخر تعديل على الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 09:59
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الرابطة الثانية: أولمبي المدية يسقط بثلاثية و وداد تلمسان يقلص الفارق
  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 08:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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