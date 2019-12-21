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بطولة شمال إفريقيا لتنس الطاولة: تتويج سيدات الجزائر بالذهب حسب الفرق

  أدرج يـوم : السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 11:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
بطولة شمال إفريقيا لتنس الطاولة: تتويج سيدات الجزائر بالذهب حسب الفرق

وهران - أحرز المنتخبان الجزائريان للسيدات والرجال على الميدالية الذهبية والفضية على التوالي حسب الفرق خلال بطولة شمال إفريقيا لتنس الطاولة التي تتواصل فعالياتها بوهران.

وتغلبت سيدات الجزائر على نظيراتهن من تونس في المباراة النهائية بواقع (3-0) في اليوم الأول من الدورة التي افتتحت مساء أمس الجمعة بالقاعة متعددة الرياضات ''العقيد لطفي''.

من جهته, اكتفى منتخب الرجال بالمرتبة الثانية بعد فوزه في المباراة الأولى على ليبيا (3-0), وخسارته في الثانية أمام تونس (3-2). هذا الأخير افتك لقب الدورة التي جرت على شكل بطولة مصغرة بعد انتصاره أيضا على ليبيا (3-0).

وعبر المدرب الوطني, حسين ربيعي, في تصريح لوأج, عن ارتياحه للنتائج المحصل عليها من طرف رياضييه في المسابقة حسب الفرق, رغم أنه يتأسف للهزيمة المسجلة من طرف منتخب الرجال بعدما كان مرشحا لنيل الذهب قبل أن يتسبب إخفاقه في الزوجي في تضييع اللقب.

وتتواصل المنافسة اليوم وغدا بإجراء المنافسات حسب الفردي, وهي المنافسات المؤهلة إلى الدوري الإفريقي ''توب 16'' الذي سيقام في فبراير المقبل بتونس على أن يتبع بإجراء التصفيات الفاصلة المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو اليابانية.

وهذه هي المرة الأولى التي تحتضن فيها وهران منافسة دولية في تنس الطاولة, مثلما أوضحه رئيس الاتحادية الجزائرية للعبة, شريف درقاوي, مضيفا بأن اختيار عاصمة الغرب الجزائري لاستضافة البطولة يدخل في إطار استعدادات المدينة لتنظيم الدورة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في صائفة 2021.

آخر تعديل على السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 12:47
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بطولة شمال إفريقيا لتنس الطاولة: تتويج سيدات الجزائر بالذهب حسب الفرق
  أدرج يـوم : السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 11:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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