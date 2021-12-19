كرة القدم /كأس الجزائر: تحديد تواريخ وملاعب الدور ال32

--الاربعاء 25 ديسمبر 2019 (00ر14سا)
- بقالمة (ملعب سويداني بوجمعة): نصر الفجوج (ما بين الجهات) - اتحاد بسكرة (را بطة 1)
--الاربعاء 25 ديسمبر 2019 (00ر16سا)
- بالجزائر (ملعب عمر حمادي) : نادي بارادو (ر.1) - شباب بئر العرش (ما بين الجهات)
-- الخميس 26 ديسمبر 2019 (00ر14سا):
- بجيجل (ملعب عميروش ) : شباب قرية موسى (هواة) - وداد تلمسان (رابطة 2)
- بميلة (ملعب غنالي ) : شباب ميلة (ما بين الجهات), أمل بوسعادة (ر. 2)
- ببومدفع (الملعب ابلدي) : اتحاد بومدفع (ما بين الجهات) - تضامن سوف (هواة)
- لخروب (ملعب عادل حمداني): جمعية الخروب (ر.2) - شباب برج منايل (ما بين الجهات)
- المرسى(الملعب البلدي ) : شباب المرسى (جهوي 2) - وفاق سور الغزلان (ما بين الجهات)
- بغريس(ملعب بوجلال ) : أمل غريس (ما بين الجهات) - مولودية وادي الشعبة ( جهوي 2)
- البيض (لملعب الولائي) : مولودية البيض (ما بين الجهات) - اتحاد الأخضرية (هواة)
- الشلف(م.محمد بومزراق) :جمعية الشلف (ر.1) - اتحاد بني دوالة (هواة)
- بورقلة (الملعب الولائي) :شباب بني ثور (هواة) - اتحاد عنابة (ر.2)
- ببوفاريك(ملعب محمد رقاز) : وداد بوفاريك (هواة) - اتحاد وهران (ما بين الجهات)
- بقالمة (ملعب سويداني بوجمعة): أمل سباث (جهوي 1) - نصر حسين داي (ر.1) م
--الخميس 26 ديسمبر 2019 (00ر16سا):
- بوهران (ملعب احمد زبانة) : مولودية وهران (ر.1) - مستقبل ارزيو (جهوي 2)
- بقسنطينة(ملعب الشهيد حملاوي): شباب قسنطينة (ر.1) - نجم مقرة (ر.1)
--الخميس 26 ديسمبر 2019 (45ر18سا):
-- ببجاية (ملعب الوحدة المغاربية): شبيبة بجاية (ر.2 ) وفاق سطيف (ر.1)
--السبت 28 ديسمبر 2019(00ر14سا):
- بوهران (ملعب الشهيد بوعقل) : جمعية وهران (ر.2) - أمل حيدرة (ما بين الجهات)
- ادرار (الملعب البلدي) : شباب أدرار (ما بين الجهات) - نادي تلاغ (جهوي 1)
- واد زناتي (ملعب لعمري بوعزيز): ش.هواري بومدين (ما بين الجهات) - شباب الزاوية (ما بين الجهات)
- بقالمة (ملعب سويداني بوجمعة): ترجي قالمة (ما بين الجهات) - اتحاد الحراش (ر.2)
- بالمشرية (الملعب الولائي) : شباب المشرية (ما بين الجهات) - أولمبي أرزيو (ر.2)
- بتسمسيلت (الملعب الولائي) : نادي لرجم (جهوي 1) - أمل شلغوم العيد (هواة)
- بباتنة (ملعب اول نوفمبر 1954): مولودية باتنة (هواة) - اتحاد السوقر (ما بين الجهات)
- بالمدية (ملعب الامام الياس) : أولمبي المدية (ر.2) - مولودية بجاية (ر.2)
- الوادي (ملعب تكسبت) : اتحاد سوف (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1)
- بملعب تغنيف (الملعب الولائي) : مثالية تغنيف (ما بين الجهات) - شباب بلوزداد (ر.1)
- الاربعاء (ملعب سماعيل مخلوفي ): أمل الاربعاء (ر.2) - مولودية قسنطينة (هواة).
--السبت 28 ديسمبر 2019(00ر16سا):
- الجزائر(ملعب عمر حمادي) : مولودية الجزائر (ر.1) - أولمبي مقران (ما بين الجهات)
--السبت 28 ديسمبر 2019(30ر17سا):
- ببرج بوعريريج (م.20 اوت 55) : أهلي برج بو عريريج (ر.1) - اتحاد المشرية (ما بين الجهات)
--السبت 28 ديسمبر 2019 (45ر18سا):
- ببشار (م.20 اوت 55) : شبيبة الساورة (ر.1) - دفاع تاجنانت (ر.2)
-- السبت 4 يناير (2020: 00ر16سا)
- بملعب عمر حمادي : اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة)
--الاحد 5 يناير 2020 (00ر14)
- بعين مليلة (ملعب احمد خليفي ) : جمعية عين مليلة (ر.1) - شبيبة القبائل (ر.1)
-- ملاحظة : مقابلات الدور السادس عشر ستقام يوم 4 يناير 2020 باستثناء مقابلات الاندية المعنية بالمنافسات الافريقية .