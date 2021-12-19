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كرة القدم /كأس الجزائر: تحديد تواريخ وملاعب الدور ال32

  أدرج يـوم : السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 10:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر- فيما يلي البرنامج الجديد لمقابلات الدور ال32 من كاس الجزائر (اكابر -ذكور) لكرة القدم , المقررة أيام 25  و 26 ديسمبر الجاري , 4 و 5 يناير 2020 :

--الاربعاء 25 ديسمبر 2019 (00ر14سا)

- بقالمة (ملعب سويداني بوجمعة): نصر الفجوج  (ما بين الجهات) - اتحاد بسكرة (را بطة 1)

 

--الاربعاء 25 ديسمبر 2019 (00ر16سا)

- بالجزائر (ملعب عمر حمادي)  : نادي بارادو (ر.1) - شباب بئر العرش (ما بين الجهات)

 

-- الخميس 26 ديسمبر 2019 (00ر14سا):

- بجيجل (ملعب عميروش ) : شباب قرية موسى (هواة) - وداد تلمسان (رابطة 2)

- بميلة (ملعب غنالي )        : شباب ميلة (ما بين الجهات), أمل بوسعادة (ر. 2)

- ببومدفع (الملعب ابلدي)     : اتحاد بومدفع (ما بين الجهات)  - تضامن سوف (هواة)

- لخروب (ملعب عادل حمداني): جمعية الخروب (ر.2) - شباب برج منايل (ما بين الجهات)

- المرسى(الملعب البلدي )   :  شباب المرسى (جهوي 2) - وفاق سور الغزلان (ما بين الجهات)

- بغريس(ملعب بوجلال )     : أمل غريس (ما بين الجهات) - مولودية وادي الشعبة ( جهوي 2)

- البيض (لملعب الولائي)     : مولودية البيض (ما بين الجهات) - اتحاد الأخضرية (هواة)

- الشلف(م.محمد بومزراق)     :جمعية الشلف (ر.1) - اتحاد بني دوالة (هواة)

- بورقلة (الملعب الولائي)        :شباب بني ثور (هواة) - اتحاد عنابة (ر.2)

- ببوفاريك(ملعب محمد رقاز)    : وداد بوفاريك (هواة) - اتحاد وهران (ما بين الجهات)

- بقالمة (ملعب سويداني بوجمعة): أمل سباث (جهوي 1) - نصر حسين داي (ر.1) م

--الخميس 26 ديسمبر 2019 (00ر16سا):

- بوهران (ملعب احمد زبانة) :  مولودية وهران (ر.1) - مستقبل ارزيو (جهوي 2)

- بقسنطينة(ملعب الشهيد حملاوي): شباب قسنطينة (ر.1) -  نجم مقرة (ر.1)

 

--الخميس 26 ديسمبر 2019 (45ر18سا):

-- ببجاية (ملعب الوحدة المغاربية): شبيبة بجاية (ر.2 ) وفاق سطيف (ر.1)

 

--السبت 28 ديسمبر 2019(00ر14سا):

- بوهران (ملعب الشهيد بوعقل)    : جمعية وهران (ر.2) - أمل حيدرة (ما بين الجهات)

- ادرار (الملعب البلدي)             :  شباب أدرار (ما بين الجهات) - نادي تلاغ (جهوي 1)

- واد زناتي (ملعب لعمري بوعزيز):  ش.هواري بومدين (ما بين الجهات) - شباب الزاوية (ما بين الجهات)

- بقالمة (ملعب سويداني بوجمعة):  ترجي قالمة (ما بين الجهات) - اتحاد الحراش (ر.2)

- بالمشرية (الملعب الولائي)       :  شباب المشرية (ما بين الجهات) - أولمبي أرزيو (ر.2)

- بتسمسيلت (الملعب الولائي)    :  نادي لرجم (جهوي 1) - أمل شلغوم العيد (هواة)

- بباتنة (ملعب اول نوفمبر 1954): مولودية باتنة (هواة) -  اتحاد السوقر (ما بين الجهات)

- بالمدية (ملعب الامام الياس)     :  أولمبي المدية (ر.2) - مولودية بجاية (ر.2)

- الوادي (ملعب تكسبت)            : اتحاد سوف (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1)

- بملعب تغنيف (الملعب الولائي) : مثالية تغنيف (ما بين الجهات) -  شباب بلوزداد (ر.1)

 

- الاربعاء (ملعب سماعيل مخلوفي ):  أمل الاربعاء (ر.2) - مولودية قسنطينة  (هواة).

 

--السبت 28 ديسمبر 2019(00ر16سا):

- الجزائر(ملعب عمر حمادي) : مولودية الجزائر (ر.1) - أولمبي مقران (ما بين الجهات)

 

--السبت 28 ديسمبر 2019(30ر17سا):

- ببرج بوعريريج (م.20 اوت 55) : أهلي برج بو عريريج (ر.1) - اتحاد المشرية (ما بين الجهات)

 

--السبت 28 ديسمبر 2019 (45ر18سا):

- ببشار (م.20 اوت 55)  : شبيبة الساورة (ر.1) - دفاع تاجنانت (ر.2)

 

-- السبت 4 يناير (2020:  00ر16سا)

- بملعب عمر حمادي :  اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة)

 

--الاحد 5 يناير 2020  (00ر14)

- بعين مليلة (ملعب احمد خليفي ) : جمعية عين مليلة (ر.1) - شبيبة القبائل (ر.1)

 

-- ملاحظة : مقابلات الدور السادس عشر ستقام يوم 4 يناير 2020 باستثناء مقابلات الاندية المعنية بالمنافسات الافريقية .

آخر تعديل على السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 11:00
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كرة القدم /كأس الجزائر: تحديد تواريخ وملاعب الدور ال32
  أدرج يـوم : السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 10:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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