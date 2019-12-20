بطولة شمال إفريقيا لتنس الطاولة: انطلاق المنافسة بوهران

وهران - أعطيت عشية اليوم الجمعة إشارة انطلاق بطولة مال إفريقيا لتنس الطاولة (رجال وسيدات) التي تحتضنها مدينة وهران بمشاركة أربعة منتخبات بعد انسحاب منتخبي مصر والمغرب.

وفضلا عن الجزائر، البلد المنظم، يحضر البطولة الرياضيون الممثلون لكل من تونس وليبيا وموريتانيا، الذين يتنافسون في هذه الدورة التي تقام بالقاعة متعددة الرياضات ''العقيد لطفي'' والمؤهلة إلى الدوري الافريقي ''توب 16'' المقرر في فبراير 2020 بتونس.

وعرف حفل افتتاح البطولة، المنظمة من طرف الاتحاد الجزائري لتنس الطاولة بالتنسيق مع اتحاد شمال افريقيا لهذه الرياضة، حضور مسؤولي هاتين الهيئتين إضافة إلى السلطات المحلية لوهران.

وصرح رئيس الاتحاد الجزائري، شريف درقاوي، لوأح على هامش حفل الافتتاح، بأن اختيار وهران لتنظيم هذه المسابقة "يدخل ضمن استعدادات المدينة لاحتضان الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في 2021"، مضيفا بأنه "مرتاح لتوفر كل الظروف لإجراء المنافسة".

وعن انسحاب رياضيي مصر والمغرب في آخر لحظة، أكد نفس المسؤول أنه لا يعلم سبب غياب المنتخبين، مرجحا أن يكون اعتذار المصريين لكون أنهم متأهلون مباشرة إلى الدوري الإفريقي ''توب 16''.

وعرفت انطلاقة البطولة إجراء مباراة الجزائر وليبيا عند الرجال، وانتهت بتفوق الجزائريين (3-0)، علما وأن هذه المسابقة التي تخص الفرق تقام على شكل بطولة مصغرة بمشاركة تونس أيضا.

أما مسابقة السيدات بين الفرق، فتقتصر المشاركة فيها على منتخبي الجزائر وتونس اللذين ينشطان النهائي مباشرة، في انتظار الشروع في مسابقة الفردي عند الجنسين بمشاركة رياضيي المنتخبات الأربعة الحاضرة وتستمر إلى غاية يوم الأحد.