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بطولة إفريقيا-2021 لكرة السلة: الجزائر تحتضن مباريات المجموعة الأولى

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 18:12     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
بطولة إفريقيا-2021 لكرة السلة: الجزائر تحتضن مباريات المجموعة الأولى

كيغالي - تحتضن الجزائر يومي 15 و 16 يناير 2020 دورة المجموعة الأولى لمرحلة ما قبل التصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية للأمم-2021 والتي تضم منتخبي الجزائر و الرأس الأخضر، حسب ما أعلن عنه الجناح الإفريقية للاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا- إفريقيا).

وأوضحت الهيئة الأفريقية ما يلي:"ستشارك سبع مناطق في مرحلة ما قبل التصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية-2021 و المقسمة على خمس مجموعات تجري مقابلاتها في شهر يناير 2020 عبر مختلف المناطق الإفريقية و تتأهل على إثرها المنتخبات الخمسة الفائزة للمرحلة الموالية للتصفيات".

وتضم المجموعة الأولى الخاصة بالمنطقتين الأولى و الثانية منتخبي الجزائر (منظم الدورة) و الرأس الأخضر، بالنسبة للمرحلة الثانية للتصفيات تلتحق المنتخبات الخمسة بالمنتخبات ال 15 التي شاركت في المرحلة النهائية لدورة 2017 بتونس.

والمنتخبات ال 15 هي : أنغولا، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا، مالي، المغرب، الموزمبيق، نيجيريا، رواندا و السنغال، تونس و أوغندا.

وسيتم تقسم المنتخبات ال 20 على خمس مجموعات تضم كل واحدة 4 منتخبات. وتشارك المنتخبات المتأهلة على مستوى كل مجموعة في دورتين تجري على ثلاث مراحل دولية.

وستجري دورات 3 مجموعات من 17 إلى 25 فبراير 2020 بينما تشرع المجموعتان الاخريان ما بين 23 نوفمبر و 1 ديسمبر، في انتظار تحديد أماكن اجرائها لاحقا.

وستلعب المجموعات الخمسة في المرحلة الأخيرة ما بين 15 و 23 فبراير 2021 على أن تتأهل المنتخبات الثلاثة الأوائل عن كل مجموعة للمرحلة النهائية للبطولة الإفريقية المقررة عام 2021 برواندا.

 

       و فيما يلي مجموعات مرحلة ما قبل التصفيات:

 

المجموعة الأولى (بالجزائر: 15 و 16 يناير 2020): الجزائر - الرأس الأخضرالمجموعة الثانية :(في ليبيريا: سيتم تحديد التواريخ لاحقا) : غانا - ليبيريا - النيجر

المجموعة  الثالثة:(في غينيا الاستوائية: 14-19 يناير 2020):  التشاد - غينيا الاستوائية – الغابون المجموعة  الرابعة : (في كينيا : 14-19 يناير 2020): إيريتريا - كينيا - الصومال - جنوب السودان - تانزانيا

المجموعة  الخامسة: (في زمبابوي  وسيتم تحديد التواريخ لاحقا): القمر - جنوب إفريقيا - زمبابوي.

 

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بطولة إفريقيا-2021 لكرة السلة: الجزائر تحتضن مباريات المجموعة الأولى
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 18:12     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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