عدو/البطولة العربية لاختراق الضاحية بقطر: الأمن الوطني يشارك بخمسة عدائيين

الجزائر - يشارك فريق الأمن الوطني للعدو بخمسة عدائين ''رجال أكابر'' في البطولة العربية لاختراق الضاحية بقطر، المقرر إجراؤها من 21 إلى 24 ديسمبر الجاري بالدوحة، حسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

وجاء في البيان: ''ستشارك المديرية العامة للأمن الوطني بخمسة عدائيين، وكلهم عزيمة وإصرار لتحقيق المراتب الأولى في نصف الماراتون الخاص بأجهزة الشرطة العربية، ورفع راية الجزائر في هذا المحفل الرياضي الدولي''.

واختتم البيان: ''هذا وتحتل الرياضة مكانة هامة في صفوف جهاز الشرطة، والتي تسعى من خلالها إلى الارتقاء بالجانب البدني لرجل الشرطة، كما تعكس أواصر التعاون الشرطي العربي''.

وسيعرف موعد الدوحة مشاركة 15 دولة عربية حسبما أعلن عنه المنظمون.

وتنطلق غداً بالدوحة فعاليات اجتماع أعضاء الجمعية العامية والمكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العربي للشرطة، حيث يسبق اجتماع الجمعية العمومية رقم 44 والمكتب التنفيذي رقم 107 عقد مؤتمر صحافي بحضور كل رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي، إلى جانب ممثلي الفرق المشاركة في بطولة الشرطة العربية لاختراق الضاحية (ذكور وإناث)، والتي تستضيفها الدوحة بحديقة أسباير الرياضية، وبمشاركة 15 دولة عربية.

وسيعقد اجتماع المكتب التنفيذي رقم 107 يوم الأحد مع الاجتماع الفني الخاص ببطولة اختراق الضاحية للحديث عن الأمور التنظيمية وقوانين البطولة، وكيفية المشاركة، وبحضور كل الممثلين عن الوفود العربية المعنية بالبطولة.

أما اجتماع الجمعية العمومية رقم 44 فسيكون يوم الاثنين، وستجري فيه مناقشة الكثير من المسائل المتعلقة بالاتحاد الرياضي العربي للشرطة وبطولاته، والتعديلات التي يمكن إضافتها، والسلبيات التي يجب التخلي عنها من أجل تطوير منظومة الاتحاد أكثر مستقبلاً.

هذا وقد وصلت جميع الوفود المشاركة في الاجتماعات وبطولة اختراق الضاحية أمس إلى الدوحة.