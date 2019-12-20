Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة القدم: توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحادية الجزائرية و نظيرتها القطرية

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 18:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
كرة القدم: توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحادية الجزائرية و نظيرتها القطرية الفاف

الدوحة - وقعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) مع نظيرتها القطرية على اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، اليوم الجمعة، بالدوحة (قطر) على هامش كاس العالم للأندية 2019.

ووقعت الاتفاقية بين الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحادية القطرية، وخير الدين زطشي المسؤول الأول عن الفاف.

وكانت الاتحادية الجزائرية قد أعلنت في وقت سابق عن  مشاركة كل من زطشي والناخب الوطني جمال بلماضي في مراسيم توقيع الاتفاقية، وكذلك حضورهما نهائي كأس العالم للأندية 2019 المقرر يوم غد السبت بالعاصمة القطرية، بين نادي ليفربول الانجليزي وفلامنغو البرازيلي.

وحضر مراسم التوقيع كل من منصور الأنصاري الأمين العام للاتحادية القطري لكرة القدم، علي داوود المدير التنفيذي لمكتب رئيس الاتحادية القطرية لكرة القدم، مشتاق الوائلي المدير التنفيذي لمكتب التخطيط الاستراتيجي والمؤسسي وكذلك بحضور جمال بلماضي.

وكتبت الاتحادية القطرية في بيان لها عقب توقيع الاتفاقية: ''ويأتي توقيع الاتفاقية كخطوة مهمة على طريق الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد القطري لكرة القدم والتي تعتبر جزءاً من ستراتيجيته لتطوير كرة القدم في قطر وتعزيز علاقته مع نظرائه من الاتحادات كافة.

وتضمنت اتفاقية التعاون الكثير من الجوانب التي لها علاقة بكرة القدم وكيفية تعزيز دورها بين الجانبين بما يخدم اللعبة وسبل الارتقاء بها في كل من البلدين الشقيقين قطر والجزائر والتي تستمر لخمس سنوات مقبلة''.

وأضاف البيان: ''تهدف الاتحاديتين من توقيع هذه الاتفاقية إلى استثمار العلاقات الأخوية والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين بما يرتقي بكرة القدم إلى آفاق أسمى، لتشتمل على مجالات أكثر سيكون لها الكثير من النتائج المثمرة على جميع الأصعدة في الفترة المقبلة، والتي بدورها ستعزز من فرص النجاح المستمر لكرة القدم في كل من قطر والجزائر''.

وحسب نفس المصدر، فإن الاتفاقية تركز على التعاون في أكثر من مجال مثل الذي يتعلق بالتبادل الفني والمهني، وتبادل الخبرات على صعيد الفرق والمنتخبات الوطنية (بما في ذلك تطوير المدربين وتنمية المواهب الشابة) والاستفادة كذلك من التجارب الناجحة والمتعددة لكرة القدم القطرية، بما في ذلك أكاديمية أسباير ومستشفى الطب الرياضي أسبيتار.

وعقب انتهاء مراسم توقيع الاتفاقية تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الطرفين، كما تم تبادل قمصان منتخبي قطر بطل آسيا والجزائر المتوجة باللقب القاري.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم: توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحادية الجزائرية و نظيرتها القطرية
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 18:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.20

مصالح الأمن تسطر مخطط أمني وترتيبات وقائية بمناسبة العطلة المدرسية الشتوية

19.12.20

بطولة إفريقيا-2021 لكرة السلة: الجزائر تحتضن مباريات المجموعة الأولى

19.12.20

عدو/البطولة العربية لاختراق الضاحية بقطر: الأمن الوطني يشارك بخمسة عدائيين

19.12.20

كرة القدم: توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحادية الجزائرية و نظيرتها القطرية

19.12.20

جمعية يابانية ترافع على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتدعو الامم المتحدة للاتزام…

19.12.20

صدور الإعلان المتضمن للنتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.17

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم "تهانيه الحارة" لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد…

19.12.16

منطقة التبادل الحر الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء

19.12.16

الشلف: توقيف شخص وحجز أزيد من 3.500 قرص مهلوس

19.12.16

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 76ر66 دولارا للبرميل

19.12.16

غرداية: برج المراقبة الجديد للمطار الدولي مفدى زكرياء يدخل حيز الخدمة

19.12.16

حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 96 آخرين بجروح خلال نهاية الاسبوع (أمن وطني)