الرابطة الثانية: أولمبي المدية بسكيكدة لتأكيد أحقيته بلقب مرحلة الذهاب

الجزائر - يسعى أولمبي المدية إلى مواصلة سلسة نتائجه الإيجابية وتأكيد احقيته بلقب مرحلة الذهاب الشرفي، عندا يحل ضيفا على شبيبة سكيكدة، في مقابلة تدخل لحساب الجولة ال15 والأخيرة من مرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المقررة يوم السبت.

فبعزيمة كبيرة على مواصلة حصد الانتصارات وتعبيد "الطريق السريع" نحو العودة الي قسم النخبة، ستكون وجهة المُتصدر أولمبي المدية (الأول، 31 ن) المُتوج حديثا باللقب الشرفي لمرحلة الذهاب، نحو الشرق الجزائري، لتحدي شبيبة سكيكدة (السادسة، 20 ن) في سفرية تبدو محفوفة بالمخاطر، الا انّ الفريق الضيف سيعتمد على هجومه القوي الذي سجّل 25 هدفا بقيادة هداف بطولة المحترف الثاني، توفيق الغوماري (10 أهداف).

وبالمقابل تعتزم تشكيلة "السكيكدية" الاعتماد على أفضلية الملعب والجمهور لحصد النقاط الثلاث والتي ستقربها اكثر من الصف الرابع المرادف لتأشيرة الصعود.

ومن جهته سيستقبل صاحب مركز الوصافة، وداد تلمسان (الثاني، 24 ن)، مولودية بجاية (الـ13، 16 ن)، المتواجدة ضمن أسفل الترتيب بهدف تحقيق الفوز وانتظار تعثر الرائد بسكيكدة، من أجل تقليص الفارق قٌبيل فترة الراحة الشتوية، أملا ببلوغ هدف الصعود. في الوقت الذي يبدو انّ الامور قد اختلطت في بيت الفريق البجاوي"، سيما بعد الخسارة الأخيرة بميدانه أمام اتحاد عنابة (1-2)، حيث اقتربوا من منطقة الخطر كأول فريق غير مهدد بالسقوط.

من جانبه، يتنقل سريع غليزان (الثالث، 24 ن) إلى مدينة وهران لمواجهة الجمعية المحلية (السادسة، 20 ن)، في داربي الغرب الجزائري، بأمل البقاء مع ثلاثي الطليعة، لكن المواجهة لن تكون سهلة على الطرفين، سيما وأن "الجمعية" تتمنى إنهاء مرحلة الذهاب بنقطة إيجابية.

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ويسافر أمل الأربعاء، الذي يتقاسم الصف الثالث مع غليزان، الي غرب الوطن لملاقاة مولودية سعيدة (الـ10، 17 ن)، في مقابلة صعبة لأبناء "المتيجة"، سيما أمام الفريق "السعيدي" الذي لا يزال متأثرا بالهزيمة الثقيلة التي مني بها بميدان أولمبي المدية (1-4)، الأسبوع الفارط.

بدوره، يتنقل فريق مولودية العلمة (21 ن) إلى منطقة بوابة الصحراء للتباري مع أمل بوسعادة (الـ14، 14 ن)، بأمل مواصلة "الديناميكية" الإيجابية التي جعلته يتسلق نحو مقدمة الترتيب،غير أن المهمة لن تكون يسيرة أمام الفريق البوسعادي، أول المهددين بالنزول إلى قسم الهواة.

وسيعتمد اتحاد عنابة (التاسع، 18 ن) على دعم جماهيره للسيطرة على داربي الشرق الجزائري، حينما يستضيف جمعية الخروب (الثامنة، 19 ن)، المُنتشي بفوزه الأخير خارج الديار على م.بجاية (2-1)، وذلك لتجاوز فريق أبناء "بونة" في سلم الترتيب، سيما وأن فريق الخروب قد تعثر في الجولة الماضية أمام ضيفه اتحاد الحراش (2-2).

وفي صدام أصحاب مؤخرة الترتيب، يتنقل دفاع تاجنانت (العاشر، 17 ن) لمواجهة اتحاد الحراش (الـ15، 10 ن)، في لقاء معقد، خاصة وأن معنويات أشبال المدرب سيد احمد سليماني، مرتفعة بفعل عودتهم بنقطة التعادل من الخروب، الأسبوع الفارط ، علما انّ زملاء متوسط الميدان، حسين حروش، سيكونون مضطرين للحفاظ على الزاد الكامل بمعقلهم إن أرادوا عدم رهن حظوظهم في البقاء مع الكبار.

وفي الأخير، تستقبل شبيبة بجاية (الـ15، 10 ن) فريق أولمبي أرزيو (العاشر، 10 ن) بأمل إحراز الانتصار والهروب من مركز ذيل الترتيب الذي يتقاسمه مع اتحاد الحراش.