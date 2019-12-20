الرابطة الثانية: أولمبي المدية بسكيكدة لتأكيد أحقيته بلقب مرحلة الذهاب -

الرابطة الأولى لكرة القدم: التدارك للرائد، وقمة تعد بالكثير بقسنطينة -

إرهابي خطير يسلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية ميلة -

قسنطينة: العرض الشرفي الأول لمسرحية لعبة العرش -

بوقدوم يتسلم مهامه كوزير أول بالنيابة -

الصحراء الغربية: قرار جزر القمر، إجراء شديد الخطورة -

رالي عليسة الدولي النسائي: الجزائر حاضرة في الدورة السادسة -

أحسن دراج افريقي لسنة 2019 : الجزائري رقيقي في المرتبة الثالثة -

فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات عن قوانين المالية يدخل حيز التنفيذ -

الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تحيي ذكرى ال27 لمصادقة الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل -

إحياء اليوم العربي للشرطة: إبراز دور الجزائر في التعاون الشرطي المشترك -

إبراهيم غالي: البوليساريو لا يمكنها القبول بمزيد من التماطل والتأجيل لتمكين الصحراويين من تقرير المصير -

نقل بحري: إدخال تغييرات على برنامج توقيت انطلاق العديد من الرحلات بسبب رداءة الاحوال الجوية -

أيام المسرح الامازيغي: عرض مسرحية أناغ ويس 7 بالجزائر العاصمة -

الرئيس تبون: نسعى لبناء اقتصاد وطني قوي والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري -

رئيس الجمهورية ينهي مهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية -

رئيس الجمهورية يعين صبري بوقدوم وزيرا أولا بالنيابة بعد إستقالة نور الدين بدوي -

الرئيس عبد المجيد تبون يباشر مهامه رسميا كرئيس للجمهورية -

قدوم صحراويين من الأراضي المحتلة للمشاركة في مؤتمر تيفاريتي تحد كبير في وجه الاحتلال -