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الرابطة الأولى لكرة القدم: التدارك للرائد، وقمة تعد بالكثير بقسنطينة

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 14:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات
الرابطة الأولى لكرة القدم: التدارك للرائد، وقمة تعد بالكثير بقسنطينة

الجزائر - يطمح رائد الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، شباب بلوزداد، لنسيان خسارة "الداربي" الأسبوع الفارط أمام اتحاد الجزائر (1-0)، عندما يستقبل السبت فريق مولودية وهران لحساب الجولة ال15 من عمر البطولة ، في الوقت الذي يحتضن فيه ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، لقاء القمة بين الشباب المحلي ومولودية الجزائر.

وسيكون شباب بلوزداد (المرتبة الأولى بمجموع 28 نقطة)، مجبرا على تحقيق نتيجة إيجابية أمام مولودية وهران (المرتبة الثالثة / 19 نقطة) المتأثر هو الآخر بسقوطه داخل قواعده أمام أولمبي الشلف بنتيجة 1-2.

ورغم أن ''الشباب'' يبقى مرشحا على الورق للحصول على الزاد الكامل بملعب 20 أوت 1955، إلا أن اللقاء سيكون في غاية الصعوبة باعتبار أن مولودية وهران سترمي بكل ثقلها لتحقيق نتيجة إيجابية وتفادي الدخول في نفق مظلم.

وسيحتضن ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، لقاء القمة بين شباب قسنطينة (المرتبة الثالثة / 19 نقطة) ومولودية الجزائر (المرتبة الثانية/ 24 نقطة). وحتما ستكون المباراة مقعدة على كل الجبهات باعتبار أن ابناء "سيرتا" سيتطلعون لتأكيد نتائجهم الايجابية من خلال تجاوز التشكيلة العاصمية المنتعشة بالتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم.

إقرأ أيضا : الرابطة الأولى لكرة القدم: مولودية وهران تواصل مسلسل إهدار النقاط بملعبها

ومن جهته، يستقبل نادي بارادو (المرتبة ال16 / 11 نقطة) الضيف جمعية عين مليلة (المرتبة ال03 / 19 نقطة)، بينما يستقبل الجريح وفاق سطيف (المرتبة ال13 / 14 نقطة)، نادي شبيبة الساورة (المرتبة ال03 / 19 نقطة)، فيما سيحل اتحاد الجزائر (المرتبة ال10 / 17 نقطة) ضيفا على اتحاد بلعباس (المرتبة الثالثة / 19 نقطة) في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

 ومن جانبها، ستخوض شبيبة القبائل (المرتبة ال8 / 8 نقاط) - التي لم تنهزم منذ الجولة التاسعة، لقائها أمام نجم مقرة (المرتبة ال11 / 15 نقطة) بمقرة بملعب 1 نوفمبر، بتيزي وزو، دون جمهورها المعاقب.

وسيستقبل أولمبي الشلف (المرتبة ال11 / 15 نقطة) المنتعش بالفوز أمام المضيف مولودية وهران الأسبوع الماضي، نادي برج بوعريريج (المرتبة ال8 / 18 نقطة).

وفي ذيل الترتيب، يستقبل اتحاد بسكرة (المرتبة ال13 / 14 نقطة)، ضيفه نصر حسين داي (المرتبة ال15 / 12 نقطة) في لقاء قد يخسر فيه الكثير المتعثر.

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الرابطة الأولى لكرة القدم: التدارك للرائد، وقمة تعد بالكثير بقسنطينة
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 14:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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