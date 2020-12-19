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أحسن دراج افريقي لسنة 2019 : الجزائري رقيقي في المرتبة الثالثة

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 14:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
أحسن دراج افريقي لسنة 2019 : الجزائري رقيقي في المرتبة الثالثة

ليبروفيل - احتل الدراج الجزائري، يوسف رقيقي المرتبة الثالثة  لجائزة الدراج الافريقي لسنة 2019 ، التي عادت للجنوب افريقي دريل إيمبي ، حسب نتائج سبر الاراء التي أُعلن عنها  بليبروفيل منظمو دورة - تروبيكال اميسا بانكو.

وأوضح المنظمون ان " جائزة الدراج الافريقي للسنة ، تنظم منذ 2012  وتُكافئ كل " متسابق ساهم بنتائجه الايجابية  في القارة السمراء او في العالم باسره من اجل التعريف برياضة الدراجات في افريقيا."

ومُنحت جائزة دراج للعام ، للجنوب افريقي  إيمبي  -الذي خلف الرواندي جوزيف اريريا  صاحب المركز الثامن خلال هذه السنة - عقب فوزه بدورتي : دون اندر (استراليا- UCI 2.WT)  وجمهورية التشيك اضافة الى تفوقه في إحدى مراحل  دورة فرنسا.

وزكّى دريل إيمبي، لجنة  مُتكونة من متسابقين، مدربين، مسيرين افارقة ، منظمو  المنافسات في القارة الافريقية  وايضا صحفيين مختصين ، افارقة واوروبيين، ممن تابعوا كل  سباقات الدراجات الافريقية.

واحتل الاريتيري مرهاوي كيديس ، الفائز بدورة رواندا ، الصف الثاني، امام الجزائري ، يوسف رقيقي، عضو بالفريق الماليزي " تيرونغاني" والمتوج بالذهب في سباق الطريق في الألعاب الافريقية بالمغرب والميدالية  البرونزية في البطولة الافريقية على الطريق .

ويتسلّم الدراج الجنوب افريقي جائزته خلال سباق تروبيكال اميسا - بونغو 2020 ( 20- 26 يناير) بالغابون.

من جهته، احتل الجزائري الآخر عز الدين لعقاب المرتبة ال12 ، علما انه نال الميدالية  الفضية في البطولة الافريقية للسباق على الطريق بإثيوبيا ، كما فاز بسباق الجائزة  الكبرى "شنتال بييا"( الكاميرون)، إضافة إلى إحرازه لفضية البطولة العربية على الطريق بالإسكندرية (مصر) وضمن تأهله الى الألعاب الاولمبية - 2020 باليابان.

آخر تعديل على الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 15:19
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أحسن دراج افريقي لسنة 2019 : الجزائري رقيقي في المرتبة الثالثة
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 14:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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