أحسن دراج افريقي لسنة 2019 : الجزائري رقيقي في المرتبة الثالثة

ليبروفيل - احتل الدراج الجزائري، يوسف رقيقي المرتبة الثالثة لجائزة الدراج الافريقي لسنة 2019 ، التي عادت للجنوب افريقي دريل إيمبي ، حسب نتائج سبر الاراء التي أُعلن عنها بليبروفيل منظمو دورة - تروبيكال اميسا بانكو.

وأوضح المنظمون ان " جائزة الدراج الافريقي للسنة ، تنظم منذ 2012 وتُكافئ كل " متسابق ساهم بنتائجه الايجابية في القارة السمراء او في العالم باسره من اجل التعريف برياضة الدراجات في افريقيا."

ومُنحت جائزة دراج للعام ، للجنوب افريقي إيمبي -الذي خلف الرواندي جوزيف اريريا صاحب المركز الثامن خلال هذه السنة - عقب فوزه بدورتي : دون اندر (استراليا- UCI 2.WT) وجمهورية التشيك اضافة الى تفوقه في إحدى مراحل دورة فرنسا.

وزكّى دريل إيمبي، لجنة مُتكونة من متسابقين، مدربين، مسيرين افارقة ، منظمو المنافسات في القارة الافريقية وايضا صحفيين مختصين ، افارقة واوروبيين، ممن تابعوا كل سباقات الدراجات الافريقية.

واحتل الاريتيري مرهاوي كيديس ، الفائز بدورة رواندا ، الصف الثاني، امام الجزائري ، يوسف رقيقي، عضو بالفريق الماليزي " تيرونغاني" والمتوج بالذهب في سباق الطريق في الألعاب الافريقية بالمغرب والميدالية البرونزية في البطولة الافريقية على الطريق .

ويتسلّم الدراج الجنوب افريقي جائزته خلال سباق تروبيكال اميسا - بونغو 2020 ( 20- 26 يناير) بالغابون.

من جهته، احتل الجزائري الآخر عز الدين لعقاب المرتبة ال12 ، علما انه نال الميدالية الفضية في البطولة الافريقية للسباق على الطريق بإثيوبيا ، كما فاز بسباق الجائزة الكبرى "شنتال بييا"( الكاميرون)، إضافة إلى إحرازه لفضية البطولة العربية على الطريق بالإسكندرية (مصر) وضمن تأهله الى الألعاب الاولمبية - 2020 باليابان.