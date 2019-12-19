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رئيس الجمهورية يلتزم بدعم الفرق المحترفة وتشجيع رياضة النخبة

  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 15:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات

الجزائر - التزم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة بدعم قطاع الرياضة من خلال مساعدة الفرق المحترفة و تشجيع رياضة النخبة، مؤكدا على "ضرورة دعم الرياضيين ماديا من أجل التحضير الجيد".  

وأكد السيد تبون في أول خطاب له للأمة عقب أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم أنه "من الضروري أن تحظى الرياضة بالاهتمام، بداية من المدرسة ووصولا الى رياضة النخبة"، مضيفا أنه "سيتم دعم الفرق المحترفة باقتطاع أراضي لإنجاز ملاعب وخلق إمكانيات مالية".

وأوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن "الدولة ستعمل على تشجيع رياضة النخبة مثل ألعاب القوى ودعم شبابها ماديا من أجل التحضير الجيد".

وقد أدى عبد المجيد تبون صباح اليوم الخميس اليمين الدستورية بحضور جميع الهيئات العليا في الدولة. كما تم تقليد رئيس الجمهورية بوسام من رتبة صدر من مصف الاستحقاق الوطني، من طرف رئيس الدولة المنتهية عهدته عبد القادر بن صالح.

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رئيس الجمهورية يلتزم بدعم الفرق المحترفة وتشجيع رياضة النخبة
  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 15:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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