ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القدم: المنتخب الجزائري ينهي السنة في الصف ال35

زيوريخ - حافظ المنتخب الجزائري لكرة القدم على صفه ال35 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاص بشهر ديسمبر الجاري و الصادر يوم الخميس عن الهيئة الدولية عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

وعلى الصعيد الافريقي, يحتل "الخضر" المركز الرابع في الترتيب الذي لا يزال يتصدره المنتخب السنيغالي (المركز ال20), متبوعا بتونس (المركز ال27) و نيجيريا (المركز ال31).

ومعلوم ان المنتخب الوطني قد حقق فوزين متتاليين في شهر نوفمبر الفارط في تصفيات كأس امم افريقيا 2021 ضد كل من زامبيا (5-0) بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة و بوتسوانا (1-0) بغابورون لحساب الجولتين الاولى و الثانية من المجموعة الثامنة.

ولم يطرأ اي تعديل على صدارة الترتيب العالمي حيث بقي المنتخب البلجيكي في القمة, متقدما كل من فرنسا والبرازيل.

وفيما يلي تصنيف المنتخبات الافريقية العشرة الاولى:

1- السنيغال (المركز ال20)

2- تونس (المركز ال27)

3- نيجيريا (المركز ال31)

4- الجزائر (المركز ال35)

5- المغرب (المركز ال43)

6- غانا (المركز ال47)

7- مصر (المركز ال51)

8- الكاميرون (المركز ال53)

9- مالي (المركز ال56)

-- جمهورية الكونغو الديمقراطية (المركز ال56).