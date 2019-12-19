ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القدم: المنتخب الجزائري ينهي السنة في الصف ال35

وعلى الصعيد الافريقي, يحتل "الخضر" المركز الرابع في الترتيب الذي لا يزال يتصدره المنتخب السنيغالي (المركز ال20), متبوعا بتونس (المركز ال27) و نيجيريا (المركز ال31).
ومعلوم ان المنتخب الوطني قد حقق فوزين متتاليين في شهر نوفمبر الفارط في تصفيات كأس امم افريقيا 2021 ضد كل من زامبيا (5-0) بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة و بوتسوانا (1-0) بغابورون لحساب الجولتين الاولى و الثانية من المجموعة الثامنة.
ولم يطرأ اي تعديل على صدارة الترتيب العالمي حيث بقي المنتخب البلجيكي في القمة, متقدما كل من فرنسا والبرازيل.
وفيما يلي تصنيف المنتخبات الافريقية العشرة الاولى:
1- السنيغال (المركز ال20)
2- تونس (المركز ال27)
3- نيجيريا (المركز ال31)
4- الجزائر (المركز ال35)
5- المغرب (المركز ال43)
6- غانا (المركز ال47)
7- مصر (المركز ال51)
8- الكاميرون (المركز ال53)
9- مالي (المركز ال56)
-- جمهورية الكونغو الديمقراطية (المركز ال56).