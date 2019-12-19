رياضة: تكريم الرياضي محمد يماني على كامل مسيرته الرياضية

الجزائر- قامت وزارة الشباب و الرياضة امس الأربعاء بالجزائر العاصمة بتكريم لاعب الجمباز السابق محمد يماني الذي يعتبر اول رياضي جزائري شارك في الالعاب الاولمبية المقامة بطوكيو (اليابان) سنة 1964, و هذا نظير كامل مسيرته و مساهمته في تطوير الحركة الرياضية الوطنية على مدار ازيد من 60 سنة.

و خلال حفل التكريم الذي جرى بحضور العديد من اعضاء الحكومة و رياضيين سابقين شاركوا في الالعاب الاولمبية, عبر وزير الشباب و الرياضة, عبدالرؤوف برناوي عن فخره لتكريم هذا الرياضي الذي ساهم طوال مسيرته على تطوير الرياضة الجزائرية.

و قال السيد برناوي :" لطالما كانت للجزائر ثقافة الاعتراف للرياضيين الذين قاموا بتمثيل الالوان الوطنية في مسيرتهم. من المهم الاعتراف بمساهمة يماني في اشعاع الحركة الرياضية الوطنية", مضيفا بالقول "سيظل يماني الذي هو اول رياضي جزائري شارك في الاولمبياد بطلا كبيرا. انه جزء لا يتجزأ من الرياضة الوطنية سواء كرياضي او كمدرب او كرئيس للاتحادية".

و من جهته, اغتنم الرياضي محمد يماني, الذي كان قد اعلن يوم الاثنين الفارط عن اعتزاله من الحركة الرياضية الوطنية في سن ال81 سنة, هذه الفرصة من اجل توجيه الشكر لكل الأشخاص الذين ساعدوه طوال مسيرته الرياضية في خدمة الحركة الرياضية الوطنية و القارية و الدولية.

و أسرد بالقول :"لقد اخترت الابتعاد نهائيا عن الحركة الرياضية و أنا كلي رضا لأداء الواجب. أنا متأثر جدا بهذا التكريم لكن الوقت قد آن لتسليم المشعل للشباب الذي اثق في قدراته من اجل حمل الجزائر نحو المزيد من الانجازات".

و تقلد الرياضي يماني العديد من المناصب طوال مسيرته الرياضية, منها رئيس الاتحادية الجزائرية للجمباز و الاتحادية الافريقية لنفس الرياضة قبل ان يتم تعيينه مديرا للمتحف الاولمبي للجزائر العاصمة و الذي ينتهي عقده على رأس هذه المنشأة شهر يناير 2020.