الاتحادية الجزائرية للتنس: "التوقيف المؤقت لبسعد راجع إلى مشاكل في التسيير"

الجزائر - أكد وزير الشباب والرياضة, عبد الرؤوف برناوي أمس الأربعاء أن التوقيف المؤقت لرئيس الاتحادية الجزائرية للتنس, محمد بسعد, راجع إلى "مشاكل في التسيير" وقد تمت إحالتها على العدالة التي ستفصل في القضية.

وفي تصريح لوأج أوضح السيد برناوي أن "للسيد بسعد مشاكل كبيرة في التسيير والتي أحيلت على العدالة, فلا يمكنني إعطاء تفاصيل إضافية لواجب التحفظ إلا اننا صارمين جدا بخصوص هذه الملفات", مضيفا أنه "عندما تكون المشاكل كبيرة إلى هذا الحد فإننا نلجأ إلى التوقيف المؤقت للمسؤولين المشتبه فيهم إلى ان يصدر قرار العدالة".

وتابع بالقول "آمل ألا نعالج أبدا مثل هذه الحالات في المستقبل وألا نضطر لإيقاف مسؤولين".

كما تطرق المسؤول الاول عن القطاع إلى قضية إنهاء مهام السيد رابح شباح بصفته مديرا ولائيا للشباب والرياضة بتيزي وزو, مؤكدا أن القرار راجع إلى "الجمع بين الوظائف". وأردف السيد برناوي بالقول "إن إنهاء مهام السيد شباح من على رأس المديرية الولائية للشباب والرياضة بتيزي وزو جاء عن طريق اجراءات ادارية لجمع السيد شباح بين وظيفتين إذ يشغل منصب مدير ولائي للشباب والرياضة بتيزي وزو ورئيسا للاتحادية الجزائرية للمصارة المشتركة وهو أمر غير مقبول".