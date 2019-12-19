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الكرة الطائرة على الرمال: ثلاث دول مغاربية منتظرة في الدورة الدولية "صحراء/الكرة الطائرة" بغرداية

  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 12:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

 

غرداية - ينتظر مشاركة ثلاث دول مغاربية في الدورة الدولية "صحراء/الكرة الطائرة" (الكرة الطائرة على الرمال) المزمع تنظيمها يومي 21 و22 ديسمبر بغرداية, حسب ما علم يوم الخميس من الرابطة المحلية للكرة الطائرة.

وستعرف هذه التظاهرة الرياضية الدولية التي ستجري أطوارها بساحة "أول ماي" بعاصمة الولاية مشاركة منتخبين جزائريين و فريقين محليين من ولاية غرداية, إلى جانب مشاركة ليبيا و تونس و المغرب, وفق ذات المصدر.

ويشكل هذا الحدث الرياضي الذي تبادر به الإتحادية الجزائرية للكرة الطائرة بالتنسيق مع الرابطة الولائية للكرة الطائرة, فرصة لترقية هذه الرياضة الممارسة على الرمال والتي لا تتطلب استثمارات كبيرة, وكذا تطوير علاقات الصداقة و الوئام بين الشباب المشاركين من مختلف الدول المغاربية, حسب المنظمين.

وتعد هذه الدورة وسيلة لترقية ممارسة هذا النوع من الرياضة (الكرة الطائرة الشاطئية), حيث أن تدعيم المنتخبات الوطنية للكرة الطائرة مع تطوير الكرة الطائرة الشاطئية كتخصص في حد ذاته سيكون لذلك نتيجة إيجابية, مثلما أكد المنظمون.

كما تساعد هذه الدورة أيضا على تحضير المنتخبات تحسبا لمختلف المنافسات المبرمجة السنة المقبلة, حسب ما أشير إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
الكرة الطائرة على الرمال: ثلاث دول مغاربية منتظرة في الدورة الدولية "صحراء/الكرة الطائرة" بغرداية
  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 12:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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