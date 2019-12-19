"لدينا عروض من منتخبات كبيرة لإجراء مباريات ودية وسنقرر عقب قرعة مونديال-2022"(زطشي)

الجزائر- كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, خير الدين زطشي, يوم الأربعاء بالجزائر, أن الفاف تلقت عدة عروض من منتخبات "كبيرة" من أجل خوض لقاءات ودية مع الفريق الوطني, مؤكدا أن الخيار سيكون عقب عملية القرعة الخاصة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وصرح زطشي, على هامش الإبرام على اتفاقيات بين أربع اتحاديات وطنية رياضية مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من بعض المرافق الرياضية, قائلا "لدينا طلبات عديدة من أجل خوض مباريات دولية ودية مع منتخبات كبيرة, لكننا سنختار منافسينا في اللقاءات التحضيرية عقب إجراء القرعة الخاصة بتصفيات المونديال 2022".

وتجرى عملية القرعة الخاصة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022, عن منطقة افريقيا, بتاريخ 21 يناير 2020 بالعاصمة المصرية القاهرة.

واضاف "علينا أن نتعرف أولا عن هوية منافسينا في التصفيات المونديالية لكي لكي نحدد مع من سنلعب في المقابلات الودية التحضرية".

وفي سؤال آخر, يتعلق بما إذا كان يفكر في تقديم ملف ترشحه لرئاسة الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف), نفى زطشي الأمر جملة وتفصيلا.

وأفاد "لا أفكر تماما في رئاسة الكاف, بل تركيزي منصب على تجسيد المشاريع قبل انتهاء العهدة الأولمبية في مارس 2021. هناك تصفيات كأس افريقيا للأمم-2021 وتصفيات كأس العالم 2022, وهذه كلها مشاريع, ونطمح إلى التأهل للمنافستين الكرويتين, خاصة مونديال 2022 بقطر, ونتمنى تحقيق ما نصبو إليه".